新冠疫苗接種下周二網上預約！5類人優先　29間疫苗接種中心一覽

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-18 17:05

【新冠肺炎疫苗接種計劃Q&A／社區疫苗接種中心／科興／復星BioNTECH／阿斯利康／副作用】首批100萬劑科興疫苗明日（2月19日）抵港，政府下午宣布疫苗接種計劃詳情，下星期二（23/2）開始可網上預約。究竟如何預約？接種資格？要打多少次？又有什麼副作用？

政府下午宣布疫苗接種計劃詳情，下星期二開始可網上預約。(李澤彤攝)

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新冠肺炎疫苗接種計劃下周二（2月23日）起接受網上預約，5類優先群組可在下周五（2月26日）開始於5間社區疫苗接種中心，及醫管局普通科門診接種，3月初則可以在參與計劃的私家醫生診所接種。

究竟要如何預約？哪5類人是優先群組？需要準備什麼文件？以下一一解答。

疫苗接種計劃8大須知▼▼▼

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29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

不過接種前亦要先評估自己情況，事關新冠肺炎疫苗亦有副作用，而政府亦設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。

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至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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