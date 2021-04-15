疫苗接種預約擴至16歲！5類人不宜打　復必泰、科興副作用一覽

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【新冠肺炎疫苗接種計劃Q&A／科興／復星BioNTECH復必泰／阿斯利康／副作用／社區疫苗接種中心】政府新冠肺炎疫苗接種計劃擴展至16歲至29歲人士，其中接種復必泰疫苗的最低年齡是16歲，接種科興疫苗的最低年齡則是18歲；此外，全港社區疫苗接種中心預計運作至9月底。

究竟如何網上預約？接種資格？哪5類人不宜接種？要打多少次？又有什麼副作用？以下一一話你知。

政府新冠肺炎疫苗接種計劃現正接受網上預約。(資料圖片／李澤彤攝)

政府新冠肺炎疫苗接種計劃擴展至16歲至29歲人士，以上年齡組別的人士可以由4月23日上午9時開始在專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）內的預約系統，預約到29間社區疫苗接種中心或18間醫院管理局普通科門診診所接種疫苗，或自行與參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約。

究竟要如何預約？需要準備什麼文件？以下一一解答。

疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

不過接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。3委消費費水

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同場加映：安心出行App｜今起入食肆要用安心出行！申請使用方法＋7大須知

為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。

至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

安心出行App使用7大須知▼▼▼

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