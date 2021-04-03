BioNTech疫苗接種再預約｜5類人不宜打　科興、復必泰副作用一覽

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-03 08:54

【新冠肺炎疫苗接種計劃Q&A／科興／復星BioNTECH復必泰／阿斯利康／副作用／社區疫苗接種中心】政府新冠肺炎疫苗接種計劃優先群組擴至30至59歲人士、香港以外就讀的16歲或以上學生，以及家庭傭工，亦增至14個優先群組。究竟如何網上預約？接種資格？哪5類人不宜接種？要打多少次？又有什麼副作用？以下一一話你知。

政府新冠肺炎疫苗接種計劃現正接受網上預約。(資料圖片／李澤彤攝)

新冠肺炎疫苗接種計劃再接受網上預約，究竟要如何預約？哪14類人是優先群組？需要準備什麼文件？以下一一解答。

疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

不過接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。

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至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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