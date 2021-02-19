浙江10歲男童割包皮　術後病危入ICU搶救6天　網民質疑家中有隱瞞

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-19 14:08

內地許多家長都會趁長假期帶兒子割包皮，有醫院更會推出「割一送一」等優惠，但浙江竟有男童因割包皮要入ICU？浙江有媽媽趁新年假期帶10歲兒子割包皮，醫生表示手術成功後，兒子突然休克更出現急性呼吸衰竭、急性肺水腫等情況，要轉院留醫ICU，昏迷6天才醒來。家長批評院方做小小的手術都可以出大問題，惟醫院事後至今未有回應事件，但不少網民發現事情有疑點，小孩做的絕非「小手術」，質疑家長是否有所隱瞞。

男童母親稱兒子只是做個小小的割包皮手術，卻搞到要留醫ICU。（微博影片截圖）

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浙江媽媽江女士日前接受內媒訪問，稱身邊許多家長都帶兒子去割包皮，便趁寒假期間帶兒子去割，她2月6日帶兒子去餘杭區婦保醫院做事前檢查，發現一切正常，翌日才正式做手術。兒子被推入手術室1個半小時後，2名主刀醫生都告訴她手術成功，其中1名醫生是由杭州來做手術，叫她不必擔心。

不過江女士的兒子遲遲未離開手術室，1小時過後，進出手術室的醫生漸多，甚至運了些搶救設備進去。江女士坐立不安，終於有醫生告訴她兒子休克，已經搶救回來，但需要休息一段時間，但要叫浙大兒科醫院的專家到院。

隨後江女士兒子要坐救護車轉到浙大兒科醫院，兒子全程昏迷，當時情況很急，江女士也沒有多問，但到院後竟馬上收到1張病危通知書，寫上兒子出現急性呼吸衰竭、急性肺水腫等，兒子馬上被推進ICU，搶救了6天，直至本月13日才醒來。江女士兒子稱出來後身上沒什麼力氣，走路需人攙扶。

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江女士指最初的包皮手術花費1萬多人民幣，但最後出了一連串意外事件，最後手術費逾3萬人民幣，江女士稱現在最想知道究竟手術期間發生了什麼事，「這麼小小的一個包皮手術，我們孩子進去前也是活蹦亂跳的，最後導致休克搶救」，還要住在ICU多天。從醫院的CT掃瞄報告中，江女士發現兒子一度出現急性肺水腫，而兒子做手術時需要全身麻醉，急性肺水腫正是全身麻醉的併發症之一，而事發後餘杭區婦保醫院仍然未有回應事件。

有網民發現江女士出示的其中一張紀錄中，顯示她兒子患了隱匿性陰莖，質疑已經不是單單的割包皮手術。（微博影片截圖）

不過，有網民發現事件有多疑點，其中單單割包皮沒理由手術費要上萬元，而且割包皮應該只需局部麻醉，但據家長的說法，男童當時做了全身麻醉。後來許多網民留意到江女士出示的一張手術單，上面寫明他的兒子患了「隱匿性陰莖」，他做的手術包括陰莖延長術、帶蒂皮瓣遷徙術、包皮環切術，絕不單單是江女士形容的割包皮，「這麼大手術家屬不可能術前不知道，所以是家屬故意隱瞞混淆視聽想通過輿論敲醫院？」，又指手術甚至要動員杭州專家，不可能只是個小手術，但一切仍有待院方的解釋。

（綜合）