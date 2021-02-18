入麥當勞買外賣使唔使掃安心出行？　網民批陳肇始說法誤導巿民

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-18 20:39

【安心出行App】政府規定今日年初七（2月18日）起，除非食肆維持每枱最多２名食客及放棄晚巿堂食，否則食客光顧時需要使用「安心出行」App或留下個人資料。規定生效首日，牛池灣麥當勞早上就有男子拒絕安裝「安心出行」和留下資料，最終更襲擊麥當勞職員並逃去，事件引起熱論。 除了堂食外，如果進入食店購買外賣，是否需要「嘟」碼或寫資料呢？食物及衛生局長陳肇始今日再次重申，只要進入處所時就要掃描「安心出行」，其說法惹起不同猜疑，認為進入舖面範圍的話，即時購買外賣亦要掃碼或留下個人資料，不少網民更炮轟她誤導巿民。其實政府憲報已寫明有關安排是「除只購買外賣的顧客外」，而麥當勞對此亦有回應。

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政府今日（2月18日）起放寬食肆晚市堂食，但同時要求顧客入食肆時要掃描安心出行碼。食物及衛生局長陳肇始於早前（11日）曾被問到，巿民在晚市期間買外賣是否需要掃碼，她當時表示「只要進入餐廳範圍都需要」，有關回覆令人理解為進入食店買外賣都要掃碼或留下個人資料，做法令人質疑。陳肇始今午再回應時有關安排時，重申進入處所時就要掃描「安心出行」，「不是在於買外賣或其他行為，而是進入處所時，法例要求，當你進入一個處所，就需要掃安心出行，對處所負責人有一個要求」。

不少網民對陳肇始的說法感到混亂，疑惑究竟只買外賣是否都要用「安心出行」。對此，麥當勞發言人表明，顧客買外賣毋須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。《香港01》記者在麥當勞九龍城分店門外，見到「安心出行」二維碼上貼出告示，寫明「外賣顧客不需掃描二維碼或登記資料」。

麥當勞在門外的「安心出行」二維碼上貼出告示，寫明「外賣顧客不需掃描二維碼或登記資料」。（HK01記者攝）

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其實政府昨日（2月17日）刊憲時，已列明「除只購買外賣的顧客外」，須確保顧客進入處所時須掃描安心出行，或登記資料，意味只購買外賣的顧客，並不在規管之列。而政府發言人回覆部份傳媒時亦澄清，買外賣顧客以及外賣速遞員，毋須掃描「安心出行」二維碼。

（政府憲報）

不少網民就批評主事官員的說法混亂及涉及誤導，「玩殘巿民同食肆」，亦有網民支持政府做法，「防疫啫，大家行多步，唔好咁政治化啦」。

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