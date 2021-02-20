台積電爸爸封5位數字利巿　8歲衰仔即拆話寒酸　1個舉動令人傻眼

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-20 18:00

每逢新年都是跟親朋戚友相聚時刻，但同時亦可能是大家「刷三觀」的日子。有台灣女生在討論區發文，指過年時看到1個令她傻眼的畫面，她見到1名在台積電工作的男親友，給8歲兒子1萬多元新台幣（約2776港元）的利市，竟被兒子被嫌寒酸，甚至做出震驚全場的舉動，樓主心中不禁慨嘆「養小孩還不如養狗」。

長輩在新年時派利巿，不時會發生意想不到的事情。（《愛‧回家》截圖）

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「每年過年都會刷新我的三觀！」有台灣女生日前在Dcard討論區發文，講述過年期間的奇葩經歷▼▼▼

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此情此景都讓樓主傻眼，直指紅包不過是吉利的象徵，對方不論包多包少，也就是個心意跟祝福，又嘲諷稱「這位弟弟前途無量啊」，感嘆養小孩還不如養狗，「我家狗狗還會坐下握手，還不會跟我頂嘴，這位弟弟連狗都不如」。

帖文隨即引起網上熱議，網民紛紛慨嘆在一堆怪獸家長保護下，「小孩會有什麼智障行為真的一點都不意外」，又指現在的孩子連尊重長輩都不懂，「感覺會成為社會毒瘤」。

【網民咁樣講▼▼▼】

【同場加映：唔派利市奇葩理由 阿仔生日都關事】

網民熱議同事唔派利市奇葩理由 阿仔生日都關事 做錯呢樣犯眾憎

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