印富家女嫁窮小子受阻　「自滅家門」殺7人　成首位被處絞刑女性

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-20 22:38

【自滅家人】印度1宗審理了10多年的「滅門悲劇」，日前迎來最終判刑。案發於2008年，北方邦1名擁有雙碩士學位的富家女，愛上在鋸木廠工作的低學歷窮小子，2人的社會地位、經濟能力、宗教背景完全不同，婚事被女方的父母斷然拒絕，當時已懷孕的女方竟聯同男友「自滅家門」，落藥割喉殺光7名家人，連10個月大的侄兒都不放過。富家女其後被捕，更在獄中誕下兒子，於2010年被判死刑，惟她用盡所有法律手段、甚至向總統請求特赦，希望逃過一死，日前當地最高法院維持原判，她將成為印度獨立以來，首位被施絞刑處死的女性，其子則再向總統喊話，請求赦免處死其媽媽。

沙布南經歷多年的上訴、請願及尋求特赦不果，將成為印度首位被處死刑的女性。（網上圖片）

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這宗自滅家門慘案發生於2008年，當時引起全國轟動，當時25歲的沙布南（Shabnam）和薩利姆（Salim）彼此相愛希望結婚，但婚事被沙布南的家人斷言拒絕。沙布南的家族是村內地主，備受各方敬重，家中成員都受過高等教育，父親是當地大學的美術老師，沙布南也是高材生，擁有英語及地理雙碩士學位，她畢業後選擇到鄉村小學任教。

薩利姆的身世與沙布南的光鮮背景可謂天淵之別，他只是在1間鋸木廠工作，小學6年級就輟學，收入很不穩定，社會地位、經濟背景完全無法與女友相比，而且沙布南是蘇非穆斯林，薩利姆卻是普什圖人。簡而言之，2人門不當、戶不對，但沙布南卻堅定地愛着薩利姆，更因此和父母起爭執，而沙布南當時已懷有身孕。

印度報道形容，沙布南是美容院常客，外表亮麗，薩利姆卻外表粗野，2人看上去完全不相襯，偏偏墜入愛河。

2008年4月15日，沙布南的家人離奇慘死，只剩她尖叫求助，有鄰居發現她站到陽台上，馬上叫她下來並報警。警方在屋內各個房間發現7具屍體，包括她的父母、哥哥、大嫂、侄兒、弟弟及表弟。

沙布南最初供稱家人受到身份不明人士襲擊，一度指兇手是1名表兄弟，唯警方調查4天後通過他們的通話紀錄、證供及驗屍報告等，質疑沙希南說謊。沙布南最終承認將鎮靜劑注入家人喝的牛奶內，然後逐一割喉，將7名家人全部殺死，其中還包括只有10個月大的侄兒。警方最後確認7名死者中有6人被落藥，由沙布南扯起受害人的頭髮，再由薩利姆拿斧頭一一割喉，沙布南最後親手掐死自己的小侄兒。

不過，這對情人後來竟在庭上互相卸責，指責對方是行兇。據2015年最高法院的判決書指，沙布南供稱是薩利姆從屋頂潛入屋內，再趁她睡着時殺死所有家人，而薩利姆卻反駁，自己是應女友要求去到她家，進門時沙布南承認自己殺光了家人。

2人早於2010年就被判死刑，但他們不停向最高法院上訴和請願，希望免除死刑。沙布南用盡法律手段後，一度提出赦免申請，但已先後被總統及北方邦州長拒絕，日前正式被最法院駁回。

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印媒指沙布南會成為印度獨立後，首位被判死刑的女性，是70年來首次，印度在150年前在馬圖拉監獄建造了1個專用來絞首女性的處刑屋，但落成至今都未曾處死過女犯人。印媒相信赦免被否決後，當局很快會執行死刑，監獄已在做準備。沙巴南的叔叔和姨媽受訪時怒斥沙布南殺光自己家人，理應被判極刑。

事件在當地引起極大爭議，印媒指當時原本有女兒取名「Shabnam」的家庭，幾乎全部一夜間替女兒改名。沙布南的親戚甚至公開稱不會為她收屍，曾是沙布南的朋友更對傳媒指，案發後已沒有人想承認是她的朋友。

雖然如此，沙布南的記者好友塞菲（Usman Saifi）多年來仍替她說話，甚至幫她求情， 2人讀同1所大學，雖然大家都將沙布南當成惡魔，但對他來說，沙布南就像大姐姐一樣，更在他財困時幫忙交學費。他在案發後多次探訪沙布南，更和妻子一起收養沙布南的兒子，希望報昔日恩情。

沙布南的兒子在2008年12月於監獄內出生，之後在獄內和媽媽生活，7歲時按規定被送去寄養，幸好被塞菲收留，沙布南一度聲稱擔心兒子安危，因為有親戚想謀奪她們的家產。沙布南的兒子得悉媽媽難逃一死後，日前和養父母一起為媽媽求情，「我對總統叔叔只有1個要求，就是他不讓我的母親被絞死」，又稱無論何時媽媽一見面都會擁抱他，很關心他的生活。

（綜合）