台積電表哥去親戚飯局都掛職員證　台男求反擊方法　網民1招完勝

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-22 11:00

過年過節不少年輕人都要被迫應付親友的「溫暖」關心或問候，遇上「唔識做」的親戚難免感到度日如年。有台男於討論區發文，指阿姨到其家中食飯時常常炫耀兒子在半導體公司台積電工作，而表哥亦非常配合，連吃飯期間都要掛着台積電的職員證曬命，令樓主大感無奈。網民聽罷紛紛獻計，有1招勢令樓主完勝曬命表哥。

有網民發文大呻，稱親戚聚餐時表哥經常曬命自己是台積電員工，只好求教網民如何反擊。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該台灣網民早前於PTT討論區以「要怎麼反擊在台積上班的親戚？」為題發文，指阿姨每次到他家吃飯時，都把握每個機會炫耀其兒子，即樓主的表哥，表示他在台積電上班有多光彩。樓主續指，表哥亦非常配合「曬命」，「吃飯也都硬要戴狗牌」，即過程中堅持掛着職員證，令他一想到要與對方吃飯便感難受，不禁向網民求救：「我要怎麼反擊才能讓阿姨閉嘴？」

台積電是台灣半導體公司，以薪高和福利佳聞名，股票價格不斷上漲。（資料圖片）

帖文一出即引來網民熱議，不少人直指樓主表哥要靠戴職員證「曬命」，其實是失敗的表現，「家族聚餐戴『狗牌』？到底多怕被人看沒有啊」、「吃飯還帶狗牌，有夠loser」、「吃飯戴『狗牌』笑死，奴性訓練成功」。

亦有網民教路反擊方法，認為只要簡單1句便可擊倒對方，「買台積電當股東，讓他幫你打工」、「就說我有台積電股票，你兒子在幫我工作」、「謝謝他努力工作，讓你股票賺很多」。有人則認為樓主不需正面交鋒，只要在親友更關心的層面勝過對方便可，「帶個正妹女友」、「說你等等要去收房租」、「問他什麼時候要結婚」、「問他幾點下班，健康比較重要，賺錢買藥不會比較好」。

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網民咁樣講：

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