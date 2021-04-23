復必泰疫苗接種預約｜網上預約9大須知　做錯呢樣DQ｜附登記連結

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-23 12:52

【新冠肺炎疫苗接種計劃／BioNTech復必泰／科興／預約打針／社區疫苗接種中心／接種地點】政府新冠肺炎疫苗接種計劃擴展至16歲至29歲人士，其中接種復必泰疫苗的最低年齡是16歲，接種科興疫苗的最低年齡則是18歲，市民可於網上預約系統預約接種BioNTech復必泰疫苗或科興疫苗，或到私家醫生診所接種。 究竟如何預約？流程如何？又要準備什麼文件？本文一一解答。

政府新冠肺炎疫苗接種計劃擴展至16歲至29歲人士，以上年齡組別的人士可以由4月23日上午9時開始在網上預約接種，不過登記時記得準備3樣文件，亦要留意以下事項，如果做錯隨時登記失敗。

預約開始前準備3樣文件▼▼▼

預約方法及流程逐格睇▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

預約前，須準備好預約人士的香港身份證明文件號碼和出生日期、可接收手機短訊的本地流動電話號碼，以及陪同人士（如適用）的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。另外，須於登記開始30分鐘內完成預約，逾時系統會自動終止登記程序，已輸入的資料亦不會儲存。

預約疫苗接種網站：按此

接種科興及復必泰疫苗接種中心名單▼▼▼

網上預約接種後，接種日緊記按以下流程進行▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

5類人不宜接種

但接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

而食物及衛生局長陳肇始早前於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。

同場加映：安心出行App｜今起入食肆要用安心出行！申請使用方法＋7大須知

為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。

至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

安心出行App使用7大須知▼▼▼