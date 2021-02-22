新冠疫苗接種計劃｜預約方法、9大須知一文看清！必需帶齊3樣文件

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-22 19:15

【新冠肺炎疫苗接種計劃／預約打針／科興／社區疫苗接種中心／接種地點】香港新冠肺炎疫苗接種計劃於2月23日起接受網上預約，究竟如何預約？流程如何？又要準備什麼文件？本文一一解答。

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5類優先群組周五（2月26日）開始於5間社區疫苗接種中心及醫管局普通科門診接種。

有意接種人士可透過24小時網上預約系統預約，方法及流程如下▼▼▼

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完成預約只是第一步，接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼

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疫苗接種中心位置及接種疫苗種類如下▼▼▼

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疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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5類人不宜接種

但接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。

同場加映：安心出行App｜今起入食肆要用安心出行！申請使用方法＋7大須知

為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。

至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

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安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

安心出行App使用7大須知▼▼▼