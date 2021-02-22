終極背叛丨24歲女入院產子　回家揭男友搭上媽媽私奔：我失去所有

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-22 21:00

戀愛時被背叛已屬不幸，若背叛者為家人至親，傷痛程度更是難以估計！英國1名24歲女子與男友育有1女，去年因懷上第2胎，決定搬回娘家與父母同住方便照顧，沒料男友竟搭上媽媽，更趁她入院剖腹產子時「私奔」搬走。女子回家驚揭事件大受打擊，直言事件令她「失去所有」，更形容媽媽及男友的行為是「終極背叛」。

24歲英國女子Jess Aldridge原與29歲男友Ryan Shelton育有1女，她去年懷上第2胎時，男友竟搭上其母親，更於她入院產子時私奔。（fb「Jess Aldridge」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

英國《太陽報》報道，24歲女子Jess Aldridge與任職汽車零件銷售員的29歲男友Ryan Shelton於網上相識，拍拖3年後於2019年懷上首名女兒Georgiana。Jess分娩後辭去酒店房務員的工作，擔任全職媽媽照顧女兒，至去年她再度懷孕，一家三口決定搬回娘家，與父母同住方便照顧。Jess的44歲媽媽Georgina及56歲爸爸Eric得知女兒懷上第2胎後，也承諾幫忙照顧新生孫兒，令Jess一度覺得這是完美安排。

由於懷孕期撞正疫情，一家人在封城期間只能留在家中。Jess漸漸發現，男友及媽媽的相處猶如調情，指2人會在廚房內飲酒聊天，無視在客廳看電視的她及父親。她甚至曾目擊Ryan觸碰媽媽的屁股，亦曾見到穿短裙的媽媽與男友在梳化上緊貼而坐，對2人的互動感到非常不舒服，懷疑他們有染。

Jess為此曾質問男友及媽媽，但總是不得要領，「男友跟媽媽堅稱他們之間沒有任何關係，當我質問他們時，他們總是聳聳肩說『那沒有什麼』，但我一直懷疑他們。我感覺幾個月來一直在發生某些事情，但是我從來不想相信」。

至上月28日，Jess入醫院剖腹誕下兒子Reuben，19歲妹妹Carolena也特意前來照顧。不過男友Ryan得知兒子出生後表現並不驚喜，雖然兩度到醫院探望，但逗留僅約10分鐘，離開後更傳訊息提分手，表示不能繼續忍受常被Jess懷孕出軌。

Jess入院剖腹產子時，男友Ryan僅兩度探望約10分鐘，原來對方早已計劃與準外母Georgina搬走。（fb「Jess Aldridge」圖片）

2日後Jess出院回家，看到人去樓空的家才得悉，Ryan及媽媽已帶走所有東西「私奔」。大受打擊的她悲痛指：「這是終極背叛！你希望祖母會愛護孫兒，而不是愛上孩子的父親。她本來是我的兩個孩子的外婆，並承諾會幫助我照顧他們，但她卻與我男友開了1個糟糕的玩笑，我覺得傷心欲絕，我失去了一切，媽媽以及我孩子的父親。」

Jess現在要獨自照顧兩名孩子，但Ryan及媽媽從未向她道歉。（fb「Jess Aldridge」圖片）

事件曝光後引起當地網民討論，Jess受訪時表示，Ryan及媽媽於她出院後翌日終承認關係，「媽媽告訴我她『難以控制自己愛上誰』。他們在我懷孕時，常常找藉口在一起，這事暪了我6個月！我感到惡心，他們所做的事非常卑鄙，而且令人作嘔」。Jess續指，現在要獨自照顧兩名孩子，但Ryan及媽媽從未向她道歉，「我該如何向所有人解釋孩子的父親和他們的外婆正在交往？」。

至於私奔的兩人現已搬至Ryan的妹妹家中另築愛巢，並將各自的Facebook感情狀況設定為「交往中」。Ryan更直言不介意外人看法，「我不在乎每個人的想法，我愛上了Georgina，不會在乎誰知道這件事。其他人的意見根本不會影響我，我知道發生了什麼事，每個故事都有兩個說法，我知道這一切的真相」。

同場加映：台灣1名已婚10年的人妻在網上發帖，指近日發現丈夫出軌，多年來建立的信任在一瞬間消失，為了向丈夫報復，她竟然想到在對方公事包內的潤滑劑中加上辣椒碎，結果因為丈夫偷情時沒有使用安全套，令他與第三者同時受辣椒熱力所傷。▼ ▼ ▼

+ 13 + 13 + 13

同場加映：台女與男友拍拖7年，對方卻問「一生只交1個女友好嗎？」令台女十分猶豫！點擊下圖立即放大閱讀▼ ▼ ▼