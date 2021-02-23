Bitcoin勁波動幣災殺到？網民：印度神童又中　六星連珠到呢個月

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-23 23:58

【Bitcoin比特幣／以太幣價格／概念股／印度神童／六星連珠】14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾預言，今年2月或會發生大災難，或出現經濟崩盤等。而近日獲追棒的虛擬貨幣Bitcoin，周一（2月22日）大跌市延續至周二（2月23日），24小時內跌幅逾一成，其後出現反彈後再下跌，價格極度波動，引來股民憂慮「幣災」來臨。 美股三大指數2月23日集體低開，其中納指曾跌至13000點邊緣，跌幅曾逾500點，其後迅速出現反彈；電動車生產商Tesla早段曾挫逾13%，但隨即反彈，跌幅大幅收窄，巿場形容納指爆小股災。有網民隨即聯想到印度神童預言，認為預測準確，紛紛稱「印度神童又中」。

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受惠「再通脹交易」、新一輪經濟刺激措施，以及Tesla接受顧客以比特幣作支付方式，Bitcoin由1月底的3萬多美元水位，大升至2月21日最高58,330.57點，當日收市亦報57,539.95點。但「噩夢」隨即來臨，周一（2月22日）最低價一度急瀉近萬元至48,967.57點，至周二（2月23日）更進一步跌至只有45,732.27點，2日高低價相差約20%，波幅極大。

不過Bitcoin急升急瀉並非個別事件，另一加密貨幣「Dogecoin（狗狗幣）」及Tesla股價都分別一度跌超過一成或接近一成，令股民憂慮是否幣災來臨先兆。

香港網民：印度神童又中

密貨幣大幅波動下，有網民聯想到印度神童阿南德的六星連珠預言，形容「印度神童又中」、「真係幾準」，但亦有網民認為毋須過份推論印度神童的說話。

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Bitcoin大跌應驗印度神童預言？2021年仲會爆更大危機？

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽，要到呢個月先好轉▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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2月六星連珠 命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

雖然未知是否真正會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

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星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

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再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

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印度神童預言亦受質疑

要注意的是，Bitcoin股價近2天雖然大跌，但對比近一個月前仍然處於高位。而阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）