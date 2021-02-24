老公擁過億元豪宅　瞞住再買樓落奶奶名　港媽：諗定離婚唔使？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-24 19:00

兩夫婦之間應該沒有秘密？有港媽在網上討論區發文，指丈夫本身有1層過億元的豪宅，自己和奶奶則分別有2個物業，惟近日丈夫竟偷偷買樓，並寫上奶奶的名字，令她心生懷疑，「係咪驚到時候離婚要分，所以先簽落奶奶名下？」

有港媽控訴稱，近日丈夫竟偷偷買樓，並寫上奶奶的名字，令她心生懷疑，「係咪驚到時候離婚要分」。（《The Penthouse》劇照）

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該港媽在親子王國討論區發文，指自己跟丈夫結婚6年，是全職媽媽，育有1個5歲兒子，近日她發現丈夫瞞住自己再買樓，並寫上奶奶的名字。她指丈夫本來已有1層過億物業，奶奶和自己則分別有2層，丈夫曾答應過再買樓並會落她名字，因此不明白對方為何要隱瞞，「俾我發現問埋出口都仲要講大話」。

港媽表示，她曾因丈夫做錯事而提出離婚，「要求只係佢即刻簽名離婚，我可以唔分佢一蚊財產資金樓都唔要」，但最終對方亦不願離婚。她質疑丈夫這樣做是為日後離婚舖路，「係咪驚到時候離婚要分所以先簽落奶奶名下？我可以點做？」、「佢寫奶奶名即係已經諗埋將來離婚，可以唔洗分，呢樣先係嬲嘅原因」。港媽其後向律師查詢，「佢話冇諗住離婚冇咩可以做」。

帖文引起網上熱議，不少人都認為「老公自己錢鍾意點用都得」，可能他只是孝順媽媽，無需過大反應，但亦有網民指兩夫婦之間要互相尊重，而且買樓支出至少達數百萬，隱瞞得似乎有內情。另有人錯重點稱，看到樓主指全家坐擁6層樓，而且其中1間是豪宅，便知道事件是富貴人家的瓜葛，「有錢人的事我們不懂」。

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