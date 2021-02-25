媽媽級粉絲為偶像鬧交　拖慢project進度惹高層關注　結局好花生

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-25 08:00

追星無分年齡，只要不沉迷至影響生活其實無傷大雅。有網民於討論區發文，指公司2名已為人母的中層管理人員，竟為各自的偶像而吵架，各不相讓更影響工作，引來一眾同事「食花生」，甚至惹起高層注意。可惜兩名媽媽同事仍不覺有問題，甚至認為只是同事間鬥嘴，最終結果雙輸，其中1人更憤而辭職。

有網民指公司2名媽媽級管理人員近日為了追星話題爭執，甚至影響工作。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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有港媽於親子王國討論區發文，指2名媽媽級同事為中層管理人員，最近各自為了自己的偶像發生爭執，互不讓步，令同事工作也受影響，「本來想着她們一把年紀了，老來追星一時公私不分，給個情面讓事情自然平息，可是情況並沒有改善」。

樓主指，兩名媽媽粉絲各自鍾情內地的演員，「都是古風路線的仔，不當紅，也不年輕」，指2人的爭吵已令公司的運作受影響，更引來高層關注，「她倆共同運作的一個項目進度慢了，和高層報告的例會上也表現出兩人溝通不足，再不管就要波及兩個部門之間的合作，出手管又感覺難看」。

樓主指2名媽媽的爭吵令公司的運作受影響，更引來高層關注。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主稱曾暗示兩人不要因追星影響事業，「她倆沒幾年就退休了，要是炒掉，不說人工，找工作都幾乎不可能了」，可是兩人也不認為事件對工作有影響，「只說是同事間拌嘴」、「可能是她倆穩定太久了，子女已工作，樓早供完，公司不隨便炒人，欠缺危機感」。

事件愈鬧愈大，樓主指公司正考慮處分兩名媽媽粉絲，惟因沒有實質證據，故未決定處理方式，「高層還沒有統一意見，不過肯定花紅沒有了」、「除了怕炒了影響公司運作，證據也是高層沒動手一個主要因素，怎樣才叫有證據，以免要仲裁」。

事件愈鬧愈大，公司不滿2名媽媽粉絲的爭執影響工作決定處分。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，直言為了追星話題而爭執，甚至影響工作是極不成熟的表現，認為樓主公司應介入處理，「難看都要，咁大個人點可以因為啲咁嘅嘢影響工作」、「都唔後生，做嘢還做嘢，工餘追星無問題，現在影響到生活工作，傻咗」、「咁大個人都唔識控制自己，仲點管人地？高層要狠狠地醒佢哋一鑊先得」、「真的很可惜，半生努力，竟然為追星付諸流水」。

樓主其後留言更新，指公司最終決定出手，取消2名媽媽粉絲的花紅，同時已準備好警告信，並正在秘密招聘，似乎想取代兩人，「現在她倆想全身而退毫不損失是不可能了，不被炒就萬幸。花紅身外物，警告信過眼雲煙，反正她倆在項目完之前退休」。其中1名媽媽粉絲知道失去花紅後大感憤怒又不甘，憤而遞信辭職，更告訴樓主已馬上找到新工作，不過待遇卻大不如前，「上星期終於落實一家，人工差不多，福利少很多」。

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