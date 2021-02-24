夫婦買新樓兼進修讀書　每月畀$4000兩老湊孫煮飯　網民：搵笨！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-24 20:00

常說「家有一老，如有一寶」，現時許多雙職家庭都將小朋友交給長輩照顧，然後給額外家用以應付開支。不過，最近有網民發文分享，指其姨媽的兒子剛買樓，新抱另以讀書為由，要求兩老在平日周一至周五幫忙湊孫和煮晚飯，不包嬰兒用品，每月卻只給兩老4000元家用，讓姨媽壓力很大。

有網民發文分享，指其姨媽在平日需要幫忙湊孫和煮晚飯，讓她壓力非常大，身體不舒服也不能休息。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

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該名網民在親子王國（Baby Kingdom）討論區發帖，表示其姨媽最近與母親訴苦，透露兒子和新抱剛買樓，由於要供樓，加上新抱日後欲讀書進修，又是一筆開支，兩夫妻便着父母在周一至五幫忙照顧孫兒，每月給兩老4000元，包括為2人煮晚飯的伙食開支，每天下班到父母家吃飯，陪小朋友玩一會便回家。

樓主形容姨媽非常不開心，對此事大感壓力，她曾建議聘請外傭照顧小朋友，但被新抱拒絕，並稱兩夫婦收入不多，還要預留資金供書教學，希望老人家幫幫忙，「如果唔係搵其他人湊就無得畀錢佢，都無咩機會見了」。樓主憶述，姨媽曾經在照顧孫兒時頭痛，打電話給兒子和新抱，2人卻都指沒有空，最後輾轉找到樓主幫忙，才能爭取時間看醫生和休息；姨媽也試過覆診時，同樣要帶孫兒一起去。

兒子與新抱月付4000元家用，要母親在平日幫忙照顧孫兒，以及為他們煮晚飯。（GettyImages）

樓主表示，兩夫妻早在買樓前，已經只付4000元家用，當時他們解釋想存錢買樓，新抱的午餐同樣由姨媽準備，直至現在二人買樓和生了小朋友，要兩老湊孫，卻仍然只付4000元，新抱更有再生第2胎的打算。

帖文引來網民熱議，部份人認為家人之間幫忙照顧小朋友沒有大礙，「冇得唔願意㗎」、「如果真係受疫情影響收入都冇辦法，自己個仔幫得就幫」、「畀我就最多只可湊孫，包伙食冇可能」，但也有人批評該對夫妻自私，「手頭咁緊，仲生多個」、「冇人湊就唔好生！」、「這是啃老吧！」。

（親子王國）

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