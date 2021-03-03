觀音借庫│東華三院改網上舉行　教你擇吉時7步登記齊齊借10億

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-03 16:30

【觀音開庫2021 / 還庫 / 還神 / 紅磡觀音廟 / 大坑蓮花宮 /地點】電影《嚦咕嚦咕新年財》中，飾演劉德華女友的梁詠琪分別向「觀音借庫」2億和8億元，為前者求得驚人財運。現實中善信在每年的農曆正月廿六到廟宇向觀音借庫。不過今年因應新冠疫情影響，東華三院轄下6間寺廟都轉到網上舉行觀音開庫，有興趣者不妨留意以下介紹，擇定吉時借庫。

每年開庫日都有上萬名善信到大坑蓮花宮門前等候參拜。（資料圖片／travelnattitude@IG）

「觀音借庫」起源眾說紛紛，其中以羅漢考驗觀音的傳說最爲人熟知。相傳觀音未得道時，天上有羅漢爲考驗其善心，化身爲五百位和尚到人間化緣討食物。觀音為此開倉庫提供齋菜予他們享用，後來演變成民間一年一度觀音借庫習俗。

每年的觀音開庫，都定於農曆正月廿六日（今年為3月8日）子時開始（即晚上11時至凌晨12時59分）。善信在廟內的預設箱中抽出字條，字條上的數目為觀音大士借出的銀碼，一般下限是3000萬，上限為10億。

善信在廟內抽出字條，字條上的數目為觀音大士該年借出的銀碼。（電影《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

借庫吉時

銀碼愈大，代表新一年的財運愈好。許多人為抽到大額銀碼，都會在擇定吉時抽取字條，以期「借」得大銀碼，在新一年多方面都可以稱心如意。

👇👇👇按圖了解2021年觀音借庫3個吉時👇👇👇

受新冠疫情影響，今年東華三院宣布轄下6間寺廟，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地福德祠，以及油麻地社壇的觀音開庫將改於農曆正月廿六（3月8日）晚上11時，在東華三院的Facebook網上直播。

東華三院表示，各廟宇於農曆正月廿六日日間會正常開放，提供一般參神服務，但不會提供還庫及借庫服務。個別廟宇設有入場人數上限及社交距離措施，所有入場人士必需戴口罩及檢查體溫。

今年東華三院宣布轄下6間寺廟的觀音開庫，將改為在Facebook網上直播。（Facebook截圖）

如果善信想在東華三院轄下寺廟借庫，可預先在網上登記「代善信借庫或還庫服務」。各廟設有不同服務登記上限，敬請留意及從速登記，詳情請參閱網站服務細則。

👇👇👇按圖了解東華三院網上登記代借庫教學👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

善信到場領取「借庫福物」前，宜先行致電查詢心水廟宇的人流情況：

上環列聖宮：26148744

山東街水月宮：29971778

慈雲山觀音佛堂：23200789

油麻地天后廟：23850759

油麻地社壇：27810922

油麻地福德祠：23840059

紅磡觀音廟一向香火鼎盛，而且歷史悠久。（資料圖片／suymmserh@IG）

除了東華三院外，華人廟宇委員會亦宣布轄下兩所廟宇，包括紅磡觀音廟與大坑蓮花宮決定提供「代客借庫服務」，善信由即日起至3月9日，可致電或以通訊軟件「Whatsapp」和「Wechat」聯絡廟方，預約在開庫日後領取借庫物品，領取日期為3月10日至3月26日（3月13日除外）。

善信預約後，廟方會預留借庫物品，並安排善信在開庫正日後親身到場借庫。據了解，至今已有逾千人致電預約，反應熱烈。

👇👇👇按圖了解華人廟宇委員會代客借庫詳情👇👇👇

👇👇👇按下圖看以往紅磡觀音廟盛況👇👇👇

至於華廟會轄下其他廟宇，包括茶果嶺天后廟、筲箕灣譚公廟、筲箕灣天后古廟、深水埗天后廟、深水埗三太子及北帝廟、紅磡北帝古廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟與灣仔玉虛宮，則毋須預約代客借庫服務，善信可因應需要前往參拜。

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