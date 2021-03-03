絕世好老婆？台妻賺多老公逾倍卻甘願任勞任怨　原PO揭真相掀熱議

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-03 11:00

不少人認為婚姻能否走得長久視乎夫妻間的尊重和默契，有台男就曾在網上發帖，表示月入8萬台幣（約2.2萬港元）的母親是「難得好女人」，在家中任勞任怨，不介意被丈夫大聲喝罵。直至樓主考獲駕駛執照，母親更直接將原本自用的汽車送給他，父親不禁向樓主直指「以後結婚要找這種女的」，惟大批網民看後卻狠斥，「女生以後結婚絕對不要找這種男的」。

有台男發文表示，月入8萬台幣的母親每個月只留1萬台幣自用，其餘皆花在家人身上。（《82年生的金智英》劇照）

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台男在Dcard討論區發文，表示母親月入8萬台幣，父親則3萬多台幣（逾8400港元），母親的薪金大部份用在家人身上，自己卻只留1萬台幣（約2800港元）生活費；父母更將房產登記在男方名下。他續指，家中大小事務如洗衣服、倒垃圾等，全都由母親負責，「我從沒看過我媽大聲或不爽，都是我爸在兇她」。

文中指台妻包辦家中所有家務，自覺身份卑微，感恩有人願意娶她為妻。（《82年生的金智英》劇照）

台男指，母親說話時永遠輕聲細語，自覺「不高不正（漂亮）」，有人願意娶她，自己便要好好對待丈夫，直至樓主考獲汽車駕駛執照，母親更直接將自用的汽車轉送他，解釋稱自己快將退休，不需要再駕車。

眼看母親的一言一行，樓主直言「突然覺得我媽是難得好女人」，就連父親也經常告訴他，「以後結婚要找這種女的」。帖文引來網民討論，不少人狠批樓主的父親，「你爸怎麼還敢兇媽媽？覺得你爸觀念很糟，與其叫你找一個跟媽媽一樣的女人結婚，倒不如要你成為跟媽媽一樣優秀的人」，有女網民亦留言，「女生以後結婚絕對不要找這種男的」。

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不過，其實帖文一早於去年3月發布，樓主近日再留言解釋，文中的「媽媽」原本與「爸爸」角色對調，慨嘆去年帖文有人大讚「爸爸」好男人，惟最近他修改文章，將「爸爸」換成「媽媽」，卻掀起更熱烈的討論，大部份網民更立即炮轟男方「渣男」，「把性別對調，風向就會完全不一樣」。

（Dcard）

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