罔腰再PO超聲波照證實真懷孕　30字鬧爆網民：討厭我為什麼還關注

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-02 11:36

台灣跨性別網紅罔腰罔腰在IG限時動態曬出超聲波照時，下方還搭配寶寶心跳圖的動態畫面，文中除了標註男友帳號，還寫著「心跳聲」、「沒意外真的是女牛寶」，PO文隨即被網友截圖PO網，在網路上掀起不小討論聲浪。

面對外界關注，罔腰則無奈表示：「神經病們，又在臉書截圖嘍，既然那麼討厭，一直關注幹嘛，根本你們才有病。」至於有網友好奇詢問「你男友跟他朋友說你沒懷孕，為什麼還要一直騙」，她則親自回覆：「我自己的事情，沒有必要交代吧，用開心的心情迎接新生命很難嗎？」

跨性別網紅公開腹中兒心跳聲！點圖放大看罔腰IG的「懷孕證據」👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日前自爆懷孕3個月，宣稱是接受「腹腔懷孕」的人體實驗，引發喧然大波，儘管上傳了媽媽手冊，仍被質疑沒有子宮又該如何懷孕。一開始被影射做無子宮受孕試驗的高醫（高雄醫學大學附設中和紀念醫院），在第一時間出面駁斥澄清，後續台灣衛生局進入醫院調查，高醫確實沒有罔腰所述與受孕相關之人體試驗情節，2月22日台灣衛生局寄出通知單，請罔腰在收件1周內以書面方式或親自到局陳述相關意見。

相關圖輯：罔腰懷孕懶人包！點圖放大看清跨性別網紅3大爭議👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

日前，高雄衛生局也在2月26日證實，罔腰已完成相關意見陳述程序，相關事證也會逐步釐清，其中她講的部分是不是與事實有出入，還會進一步比對。據了解，罔腰同時也在意見陳述單上面親筆簽名，後續調查權責已交由台灣衛福部。

自爆懷孕卻煲煙劈酒又浸啤酒浴！點圖放大看出事照片及更多罔腰IG性感照👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】