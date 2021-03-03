幫中三阿仔搵女大生補習　港媽驚悉兩人私下約會：覺得佢哋一齊咗

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-03 12:30

中學生在中三時便要面對選科的困難，不少家長都會為子女找私人補習老師。有港媽最近就在網上發文，指早前為就讀中三的兒子找了1名女大學生做補習老師，其後突然發現2人在課餘時間相約外出，讓港媽非常震驚，認為他們很大機會已在交往，直指「我覺得阿仔同個補習Miss一齊咗」。

有港媽發文，指發現就讀中三的兒子與大學2年級補習老師相約假日外出，擔心2人正在交往。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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該名港媽在香港討論區發帖，表示其15歲、正就讀中三的兒子即將面對高中選科，由於補習社關閉，學校減少課堂，她便找來朋友的大學2年級女兒，為兒子私人補習和指導功課。

不過，港媽最近發現，兒子和老師除了在家中補習時見面，「佢仲約咗個補習Miss星期六見」，質疑指：「我覺得阿仔同個補習Miss一齊咗。」她續指，希望兒子只是一廂情願暗戀老師，「我諗大學二年級應該有好多選擇？」，期望女方不會選擇1名中學小朋友作為交往對象，「希望miss唔受溝啦」。

部份網民認為該名港媽想太多，但港媽希望整件事只是兒子的單戀。示意圖，非當事人。（資料圖片）

帖文引來網民討論，有人表示15歲兒子血氣方剛，想找女朋友也是正常不過的事，「青春期溝吓女都正常呀，邊擔心得咁多」、「好女仔咪得，姊弟戀有乜問題」、「由佢啦，係得嘅打風都唔甩，係唔得嘅都會自己散，女方好差咩？」，但也有網民指樓主想太多，「係咪諗多咗」、「咁樣都驚？如果係阿sir妳咪驚佢哋搞gay？」

（香港討論區）

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