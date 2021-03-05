驚蟄打小人2021│4步趕走瘟神是非精保飯碗　小人婆檔口熱點一覽

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-05 15:49

【銅鑼灣鵝頸橋 / 習俗 / 禁忌 / 傳統】周五（3月5日）是二十四節氣「驚蟄」日，代表天氣回暖，蛇蟲鼠蟻冬眠完的日子。民間相傳這天舉行「祭白虎」、「打小人」儀式可以驅走瘟神，讓接下來的一年諸事順利。有意祭祀者，不妨留意以下介紹。

每年驚蟄都有很多人在灣仔鵝頸橋底找「小人婆」打小人。（資料圖片／brenm@IG）

每年3月5日或6日為驚蟄日，在二十四節氣春季頭三個節氣中，驚蟄排於立春和雨水之後，代表天氣回暖，雨水增加，春雷乍動，驚醒了本在冬眠的蛇蟲鼠蟻。古時農民參考二十四節氣曆表，擔心驚蟄後有蛇蟲鼠蟻破壞農作物，因而衍生「炒蟲」習俗，以農作物如芋頭或豆角來代替真蟲來炒，並有以香燭、艾草煙熏家中四角的傳統。

廣東、香港一帶則慢慢演變成在驚蟄「祭白虎」及「打小人」。祭白虎有時間限制，相傳驚蟄是災星「白虎」開口之時，人們在這天用肥豬肉祭祀和餵飽白虎，才可防止災難發生。後來民間相傳如果於驚蟄當日在白虎面前打小人，小人會被白虎支付，此後不再加害他人，故「祭白虎」及「打小人」的關係逐漸拉近。

黃老虎紙喻為白老虎，會用肥豬肉及豬血塞住白虎口令牠不再作惡害人。（資料圖片／charlescsh@IG）

至於「打小人」方面，雖然在其他日子都可以打小人，但有指在驚蟄當天打小人的「效果」更好。許多人會特意在驚蟄日光顧「小人婆」打小人，希望驅走霉運變得諸事順利。過程中人們不一定要有特定「打」的對象，亦可因為想驅走噩運而做。

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灣仔鵝頸橋底是香港最為人熟知的小人婆聚腳地點。據稱驚蟄當天，小人婆可以接逾200單打小人生意，令鵝頸橋底大排長龍，人山人海。另有不少人選擇自己打小人和祭白虎，有意自行祭祀者，可留意以下4個拜神步驟。

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