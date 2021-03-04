港男被炒後稱撞車　失憶返工1日又玩消失　公司接陌生電話揭真相

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-04 15:00

經濟不景，許多公司頻頻裁員，有網民日前就撰文分享，指其同事因工作表現差而被解僱，未料對方竟在半個月後突然現身公司，更稱自己遇上車禍導致局部性失憶，上司心軟收回辭退決定，但他上班1天後又消失。直至數天後，公司收到「大耳窿」電話，才終於揭曉事件的真相。

有網民發文指，公司1名同事被解僱後半個月又再現身公司，聲稱自己遇上車禍失憶。（《瘋狂電視台瘋電影》劇照）

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1名在醫療用品公司工作的網民在facebook專頁「辦公室日報」投稿，表示有貨倉同事早前因經常遲到、曠工，做事「冇交帶」而被解僱。不過，在半個月後，該名同事突然現身公司，並聲稱自己撞車導致局部性失憶，徹底忘記被炒一事，得知最新情況後懇求上司再給他機會，「仲話冇印象之前成日遲到，承諾將來一定聽聽話話，畀心機做好呢份工」。

雖然樓主質疑其同事說辭的真確性，但貨倉主管仍決定讓對方「復工」，閒聊時更指：「你唔好咁啦！佢都好可憐㗎，反正又未請到人，畀個機會佢囉！」，認為已經要求同事翌日提交醫生紙證明，便不虞有詐。可惜事件再迎來另1次反轉，涉事同事在第2天便再「消失風雨中」。

樓主不禁笑言，「咁究竟阿偉而家係真失憶，復工後第二日唔記得又要返工啊，定係恢復咗記憶，記得自己已經唔使返工呢？今日冇返工係失憶定有返記憶啊？」貨倉主管大感困惑，不解該同事「突然返一日搏乜啊？」，而且對方事後也沒有追回前1天的工資。

事後公司發現涉事員工原來向財務公司借錢，因此需要回公司1天聽電話。（《不可思議》劇照）

事隔1周謎底終於解開，公司貨倉某天接獲「大耳窿」的追數電話，數天後再有壯漢上門公司找涉事同事；樓主等人才得知原來該同事1星期向財務公司借錢，由於過程需要證明工作地點，他需要在財務公司打電話核實的時候在場，確保由自己接聽，「阿偉當日扮失憶再返工，純粹係想借錢時可以填到工作證明，人哋check公司電話嗰陣，佢可以及時聽到，咁就可以順利借到筆錢」。

樓主稱事發於半年前，公司自此無法聯絡到該名同事，相信他當初一心只想借錢後「走數」。大批網民看後亦驚呼樓主的同事「好戲」，「條友唔行古惑真係浪費」、「原來失憶呢招都work，咁好戲做倉務邊發揮到」、「失憶週末，集體失憶的週末」。

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