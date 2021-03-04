24歲女工作壓力爆煲　返工心跳加速要食降血壓藥　網民：快啲Quit

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工作壓力難以避免，但如果大到連身體都出現反應時，就應該要考慮如何調整生活節奏。有網民在討論區上分享個人經歷，指自己只有24歲，但卻因為工作壓力而發覺身體有問題，更需要吃醫生處方的降血壓藥，問網民她是否應該在未做滿1年的情況下轉工。

有網民在討論區上表示，自己轉工後需要服用降血壓藥。（GettyImages／視覺中國）

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網民「憤怒既芝娃娃」在連登討論區上以「24歲女返工返到要食降血壓藥」為題發文，指自己近期轉工後「噩夢就嚟了」，分享自己經過與工作有關的故事：

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帖文有大量網民留言安慰開解樓主，以下為部份網民留言：

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工作壓力爆煲5大徵兆【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】：

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原文：【心理】冇耐性因小事家人、朋友都鬧？　5大徵兆證工作壓力爆煲

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