公屋潮文內地版？未來女婿有錢有樓但其貌不揚　靠呢招過世伯審查

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-03-09 22:00

一篇「公屋潮文」道盡見家長的苦澀，如果住公屋，伯母會突然不舒服，需要入房休息，假如住居屋，今餐會有魚有肉，雙方有說有笑，若然住私樓，今餐更會有雞脾，伯母「笑容由心裡笑出」。如果有錢有樓有學歷，但其貌不揚，又如果令未來岳父岳母滿意？

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YouTube頻道「廣告裁判」不時上載不同國家的有趣廣告，今次介紹召車公司的廣告，一對父母在餐廳內「審查」女兒的交往對象，見到對方奇貌不揚，未來岳父表情為之一沉，首先發動「攻勢」，第一句問何處畢業，未來女婿反應迅速，立即取出「沙紙」，證明自己是在美國一間大學商業及管理學系畢業，反而令到對方啞口無言。

未來岳母緊接作出「重錘攻擊」，詢問他住在哪兒，未來女婿取出4張「中華人民共和國房屋所有權」，讓所有人過目，未來岳母看完後面露微笑，「笑容由心裏笑出」。

正當未來岳父想再「審查」時，未來女婿已經作出「反擊」，取出他與國內富豪馬雲的合照，而且「不經意」展示多張信用金卡及黑卡，未來岳父岳母感到十分滿意，充滿笑容叫侍應點菜。

旁白指出召車公司對司機的審查嚴格到儼如父母對待未來女婿，確保合法，有觀眾指「沒想到中國也有這麼有創意的廣告，不過馬雲最近有點敏感吧」。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】