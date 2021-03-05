連登媽咪麵燈中！看好美股大升　All in美團牛證　網民：跌巿元兇

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-03-05 19:01

【麵咪媽／股市／燈神／美圖／股災】「連登股海燈神」媽咪麵（網名「麵咪媽」）再創神蹟！他於3月1日（即香港時間2月28日晚上）美股開巿前，以「其實成1.9兆（億）美元即將湧出黎（嚟） 真係唔敢諗會升到點！！！」，結果當晚美股果然急升！正當網民以為媽咪麵「破功」之際，美股隨即連跌2天，3月4日道指一度急跌逾700點，其後稍為回升，收巿報30,924.14點，已低於媽咪麵拋出預測前的點數，證實其「燈力」未有消退。 事實上，在一眾連登股民心目中，媽咪麵對股巿預測的命中率可謂比印度神童更高，網民形容只要不問情由「逆向跟機」即能賺大錢，例如他今早聲稱早前買入了61699美團牛證，結果今天開巿前因觸及回收價而停牌，更因正股曾跌破該回收價，該牛證化作廢紙。網民再次臣服於燈神的神蹟下，更稱「原來跌巿元兇喺呢度！」。

媽咪麵經常作出驚世預言，早前看好美股將會大升，詎料道指不出3日已跌破預測當天的指數。（YouTube短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

美國眾議院於2月底通過1.9萬億美元疫情刺激經濟方案，外界普遍看好股巿，媽咪麵亦不例外，認為單是向美國人派發1400美元，已足以「炸到個巿飛天」。當時散戶網民聽到媽咪麵這個預測，一眾網民散戶看到媽咪麵的帖文之後都陷入恐慌，大叫走人沽貨！但媽咪麵卻信心滿滿稱「我真係完全諗唔到有1個會令股市跌嘅原因」。

👇👇👇點擊即睇網民其他留言👇👇👇

美股3月1日開巿，美股真的如媽咪麵所言飆升，其中道指收巿急升603點，即由2月26日的30,932點升至31,535點，媽咪麵翌日亦發帖認叻稱「多謝晒我自己」。可惜一剎那的風光不代表永恆，美股隨即連跌2天，昨日（3月4日）美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表明，未能向投資者保證央行將繼續抑制債券收益率和通貨膨脹預期，美股即大幅下跌，一度勁跌逾700點至30,547點，收巿稍為反彈至跌345點，收報30,914點，已較媽咪麵拋出預測當日為低。

有股民慨嘆大跌巿損失了本金，不知如何是好。（《大時代》截圖）

媽咪麵對港股個別股票亦有獨特心得，尤其特別關注美團（3690），雖然他3月3日時曾發帖，指國家市場監管總局對美團旗下的「美團優選」等5家社區團購企業存在不正當價格行為，作出行政處罰，呼籲網民「酒呀！！！！」（走呀），但他今早（3月5日）開巿後卻發帖表示「allin左（咗）隻61699 博佢今日會彈 點知一起身骨都冇埋」，該隻美團牛證昨日收報0.035，因正股開巿前跌破回收價而即時報廢。

對於媽咪麵再顯神蹟，網民紛紛表示拜服，形容他對股巿的預測比印童神童更精準，更有網民形容他是「跌巿元兇」，又指他繼以一人之力扭轉港股，連美股都不能力抗神蹟。

媽咪麵3月1日出帖稱看好美股，網民稱明白股市難免大跌，【點擊下圖放睇網民留言▼ ▼ ▼】

+ 8 + 8 + 8

同場加映：連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶

+ 4 + 4 + 4

同場加映：美股港股大跌應驗印度神童預言？2021年仲會爆更大危機？

印度神童又中？環球股巿急瀉 恒指暴跌逾千點 網民恐慌：走呀！

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽，要到呢個月先好轉▼ ▼ ▼

+ 6 + 6 + 6

阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

+ 16 + 16 + 16

2月六星連珠 命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

雖然未知是否真正會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

+ 5 + 5 + 5

再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

+ 14 + 14 + 14

印度神童預言亦受質疑

要注意的是，Bitcoin股價近2天雖然大跌，但對比近一個月前仍然處於高位。而阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）