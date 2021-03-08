父外遇母不願離婚寧租屋搬走　未畢業阿女嘆人生計劃被打亂壓力大

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-08 18:00

每個人的人生藍圖也不一樣，總有想實踐或完成的事。有女大學生於討論區發文，指去年母親揭發父親外遇後，雙方不願離婚，母親寧願與她及哥哥搬走租樓暫住。事件令其一直以來的計劃被打斷，早前她更得知媽媽打算將租樓的責任於畢業後交予她，令她擔心日後不但要供養媽媽，甚至連結婚置業也要與她一起，直言感到巨大壓力：「我唔想成世都黐住屋企人。」

有女大學生大呻，父母離異令她被迫承擔起照顧母親的責任，大嘆人生計劃因而被打亂。（《香港愛情故事》劇照）

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該名女生早前於Dcard討論區發文，指父親去年被揭發外遇，更表示不會離開第三者，媽媽不願放下逾40年的感情，因此沒有立刻離婚，僅決定數年後與她及哥哥搬到外面居住，「因為唔想見到我老竇每晚夜返就係因為去陪個小三」。

女生指，哥哥本身不愛讀書，目前以兼職維持生活，但薪金不高。她如無意外尚有約5年才畢業，「雖然我讀緊嘅科將來唔會冇工返，起薪點亦都高」，但她仍擔心日後3人搬到外面，租金或難以負擔。加上媽媽亦患有類風濕關節炎，「有陣時發作嘅時候隻手會又腫又痛，做家務都難更何況返工？所以我真係擔心我哋3個會養唔掂自己」。

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她續說，本來一直打算畢業後努力儲錢，將來與另一半置業自住，惟現時父母離婚，日後或要承擔租屋與媽媽同住的開支，「本來買樓已經難，而家佢哋有咁嘅plan就真係難上加難」。早前她更無意中聽到，媽媽向他人表示，待她畢業後便「靠佢份人工租屋住」，令她承受巨大壓力，「而家咁樣我嘅所有計劃都變晒，我都知道我有責任幫手承擔屋企嘅嘢，但係同時我都想有我自己嘅人生」。

女生又指，媽媽曾表示怕孤獨，即使將來她結婚，亦希望能與她同住，「其實話一齊住唔係真係好大問題，但係諗深一層，我就覺得唔通我成世都要同屋企人一齊住？」。她直言有時想離開家人，希望有私人空間，不想一輩子黏住家庭，「我知道我咁諗可能有啲自私，但係始終唔想成世都冇試過自己一個人住，要一世同屋企人黐埋一齊咁，有時就覺得我嘅人生好似完全被上一輩影響咗咁」。

樓主想到日後要承擔與母親同住的租金開支，而且未能儲錢置業，感到巨大壓力。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為媽媽失去伴侶的確值得同情，樓主作為女兒亦有責任照顧，但毋須放棄個人的目標以迎合對方，「如果我係你，我只會畀我覺得合理嘅家用佢，佢唔夠就會自己諗方法，返工又好，叫你阿哥老竇畀都好，總之你唔需要一個人攬晒上身」、「呢個世界每個人都係獨立嘅個體嚟，親人只係喺對方有需要嘅時候幫助佢，而唔係義無反顧咁為對方付出」。

亦有網民建議樓主勸媽媽接受現實，再重新計劃的新生活，「覺得慢慢勸你媽媽接受現實離婚申請公屋會好啲，好過將未來壓力壓晒喺你身上，可能啱啱發生佢未接受到，嘗試下慢慢開解下說服下佢」、「今時唔同往日，佢失去咗你老竇，咁重大嘅轉變，佢會知道自己要改變。我相信而家只係六神無主先想依賴你哋，你好好咁引導佢啦，有需要就搵機構協助」。

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