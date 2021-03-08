撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-08 12:30

小孩外出時的表現，絕大部份可反映出家長如何作出身教，台灣1女生最近在網上撰文分享經歷，大呻近日逛街買了飲品坐下，卻遇到有女童不斷跳梳化，其行為非常騷擾，樓主不得不勸停，女童馬上乖巧坐好。詎料女童的母親未有致歉之餘，教女時沒有叫女童不要跳梳化，僅稱「跟你說那邊有人就不要過去」，還暗寸樓主大聲責罵寶貝女，最後「死雞撐飯蓋」的表示：「哪個小孩不跳的？」網民即大罵這種怪獸家長教壞小朋友。

台灣女生大呻近日見到有女童不斷跳梳化，勸停後反被女童的母親狂寸。（《親親我好嗎》劇照）

該女網民於facebook群組「爆怨公社」撰文，表示日前在傢俬店的梳化區見到有位目測讀小學的女童不斷在梳化上狂跳，當時樓主買了飲品坐在無人的張梳化區，但就見到女童越跳越近，於是開口勸停，稱梳化是用來。女童立即乖巧坐下，本來在發呆的女童母親見狀即，沒有叫女兒不要跳，只叫她不要跳到有人的地方，同時更在暗寸樓主「罵很大聲」，令主非常生氣。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

▼▼點擊睇台女勸阻女童跳梳化，反被佢阿媽暗寸▼▼

+ 14 + 14 + 14

網民紛紛留言力撐樓主，又指不少怪獸家長隨時在身邊出沒，這些成年人的舉動根本是教壞小朋友，「辛苦妳了，遇到這種不會教還找藉口的，真的超無言」、「最討厭自己不教小孩，然後把責任推給制止的人」、「哪個小孩不跳的？我家也不跳欸不好意思，好像只有妳家小孩在跳」、「如果我家兒子在外面這樣，立馬帶回家修理」。

（facebook群組「爆怨公社」）

同場加映：日男家庭聚會勇敢出櫃 親戚嘲「不能生育真可憐」 阿媽霸氣護航

日男家庭聚會勇敢出櫃 親戚嘲「不能生育真可憐」 阿媽霸氣護航

+ 2 + 2 + 2

有網民在親子王國討論區上以「做咗媽媽，先發覺自己阿媽不負責任」為題發文，並在帖文中說出自己小時候經歷過的事：

+ 6 + 6 + 6

一篇心理學研究《青少年人格與父母養育方式的相關研究報告》曾指出父母的負面教育方法，會影響子女日後的性格，如經常打罵或會令孩子變得冷酷殘忍。以下是7種父母態度造成的子女性格▼▼▼