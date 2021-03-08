新冠疫苗副作用惹憂慮　印度神童曾預言疫苗有3大問題：引爆業力

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-08 18:13

【新冠肺炎疫苗／副作用／死亡／印度神童預言】新冠肺炎疫苗陸續面世，引來全球各地爭相搜購，但疫苗有效期、副作用均存疑，而各品牌出產的疫苗均曾出現注射後死亡個案，疫情至今亦未見受控，令人憂慮疫苗能否解決新冠肺炎疫情。原來「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）去年已曾作出預言，直指在未知病毒來源情況下，疫苗已搶先面世，故疫苗並非解決問題的方法，反會衍生更多新問題，其預言近日又再被翻炒。

香港目前已展開新冠疫苗接種計劃。（資料圖片）

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全球各地都開始接種新冠疫苗計劃，惟不同國家產地的疫苗都曾出現有人注射後死亡個案，香港於2月26日起為5個優先組別的市民接種疫苗，截至3月7日有2名患長期病患的長者注射科興疫苗後死亡個案，雖然暫未確定是否與疫苗接種有直接或間接關係，但引起不少人憂慮新冠疫苗副作用，以及是否能解決新冠疫情等疑慮。

縱使疫苗效用及副作用未明，各國政府仍積極搶購疫苗，近日則有人翻看印度神童阿南德的預言，發現他早於去年已表示疫苗並非解決問題方法，反會導致更多新問題！

先看看各款新冠疫苗有何副作用▼▼▼

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14歲的阿南德以占星師自居，2019年8月22日於YouTube發布的一段影片，被指準確預言了新冠肺炎疫情，聲名大噪，之後他每次發布預言短片都引起外界關注。

翻查阿南德預言，原來他於2020年11月，以及2021年1月23日在facebook發布的影片中，都曾談及疫苗，更明言疫苗不是解決問題的方法，還會導致這事情引爆。

即看印度神童有關疫苗預言重點▼▼▼（點小圖放大看）

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印度神童更多2021年預言一覽 提7大解決辦法

阿南德對於2021年還有更多預言，但也毋須過份擔心，因他同時提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

除了印度神童，相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）