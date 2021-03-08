菲傭首日工作感不適　病情惡化入住ICU　良心僱主付93萬元救命

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-08 16:20

好外傭難求，其實好僱主更是買少見少。一位菲律賓外傭今年本來在新加坡開始為姓陳的僱主工作，但首日開工即感到不適，其後病情一直惡化，需入住當地醫院的ICU病房。該外傭現時已返回菲律賓與家人團聚並繼續接受治療，其僱主則因為要支付外傭在新加坡的治療費約93萬港元，感到壓力，遂在網上發起眾籌，希望獲更多人的幫助。

朱莉1月15日開工時即向Jimmy表示感到不適，病情更不斷惡化，結果要在當地醫院的ICU病房留醫。（Give.Asia圖片）

來自新加坡的48歲僱主Jimmy Chan近日在眾籌網Give.Asia發起捐款，並講述他與菲傭朱莉的故事。Jimmy稱，今年1月本來招聘了朱莉前來新加坡照顧家庭，並完成了14日隔離。惟朱莉於1月15日開工時即向Jimmy表示感到不適，病情更不斷惡化，結果要在當地醫院的ICU病房留醫。

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Jimmy解釋，開工前曾看過朱莉的體檢報告，並未發現問題，但當日經過診斷後，發現她患上皮膚病，不但全身長紅斑，更有腎、肺衰竭，以及肺癆，隨時可能性命不保。

Jimmy稱，其實多日的醫療費加上救護飛機的費用，整個醫藥費高達16萬新加坡元（約92.9萬港元），目前不得不由自己承擔。（Give.Asia截圖）

朱莉本來在馬尼拉任職牧師，因經濟環境問題才到新加坡打工，但卻遭遇如此的噩夢。她的家人也表示非常擔心朱莉的病情，但可惜無能為力。經過27日治療，朱莉身體雖然仍虛弱並持續發燒，但病情已稍為穩定而且不用靠呼吸機，終在上周五（3月5日）由醫療專機送回菲律賓，再由救護車送往當地醫院繼續救治。

Jimmy指在臨走前一晚，其一家人與朱莉透過Zoom視訊告別，又鼓勵她要好好珍惜上天給她的第2次機會，「朱莉在醫院插了很久的喉管，她前晚還不能發聲，她靜靜地聽着我說，默默地流着眼淚。」

朱莉現時可與家人在當地團聚，不過哥哥表示無法承擔費用，Jimmy最後給予800元讓其一家人應急。而Jimmy續稱，其實多日的醫療費加上救護飛機的費用，整個醫藥費高達16萬新加坡元（約92.9萬港元），目前不得不由自己承擔。

Jimmy稱：「我當然願意為她出錢治病，但妻子和我都是普通上班族，兩名女兒分別是18歲和14歲，也還在念書，這筆費用對我們來說是個負擔。」但Jimmy仍無放棄，只向朱莉說專心養病，其他方面不用擔心。他於是發起眾籌，希望略盡綿力，讓更多人幫忙，而暫時他們籌得6.4萬新加坡元（約37.1萬港元）。

（Give.Asia、聯合早報）

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