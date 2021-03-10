最暖炸雞│喪親窮兄弟食唔起炸雞餐　老闆送餐再做呢件事惹哭網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-10 18:57

新冠肺炎（COVID-19）在韓國肆虐，零售和飲食業生意大受影響，不少民眾也收入大減，甚至被裁員。最近，當地1間連鎖炸雞店被網民聲言「懲罰」，原因是其分店老闆去年曾助1對兄弟解困，看到他們在店門外徘徊，即使知道2人手上只有5000韓圜（下同，約34港元），仍以豐盛的炸雞套餐招待，事後拒收分文。老闆其後再請弟弟吃炸雞，更帶他去剪頭髮，18歲哥哥得悉後感動不已。事至近日，炸雞店總部收到哥哥的手寫感謝信，老闆的善舉因而傳開去，大批網民表示要「狠狠懲罰」店舖，把炸雞吃到下架以示支持。

韓國某炸雞連鎖店總站日前收到1封感謝信，1名18歲哥哥感激去年曾幫助他與弟弟的分店老闆。（YouTube「MBCNEWS」影片截圖）

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據哥哥的手寫信內容，表示父母在他年幼時遇上車禍離世，自己與7歲弟弟和身體狀況差的奶奶同住，去年因為新冠肺炎疫情，他不幸被解僱，只能間中隱瞞年齡送外賣，賺錢養家。他續指，去年某天弟弟不停吵着要吃炸雞，他便拿出過往節衣縮食所存下的5000韓圜，牽着弟弟到各間炸雞店。

不過，兩兄弟到多間炸雞店查詢，可惜都沒有店舖提供5000韓圜的餐點，後來站在1間炸雞店門外，老闆看到便招手叫他們進去，更指不提供外賣，要兩兄弟坐下慢慢吃，然後揣出價格明顯超過5000韓圜的大套餐，又多拿2瓶可樂給他們。

起初哥哥還以為老闆想事後抬價，等他們吃完炸雞後收取全額，但他看到弟弟大快朵頤的樣子，也不忍心叫停。當2人吃飽後，哥哥拿出5000韓圜，但老闆卻將紙鈔放回他手中，表示「我會把收據印出來，你們之後再來買單就好」。哥哥事後亦得知，原來弟弟曾獨自再到炸雞店，老闆請客後更帶弟弟去剪頭髮，「因為好久都沒有感受到這種溫暖，所以過了1年仍然記憶猶新」。

疫情下，哥哥擔心曾幫助他與弟弟的炸雞店生意大減，便親手寫下感謝信，坦言希望日後能成為像老闆一樣、熱心助人的大人，內容感動眾多網民。

哥哥在事發1年後親手寫感謝信，希望炸雞店能捱過今次疫情。（網上圖片）

炸雞店老闆接受傳媒訪問時表示，仍然記得看到該對兄弟時的情景，當天從2人門外的舉動，便大慨猜想到他們的處境，因此沒有多想就拿出店內人氣最高的套餐。大批網民看後大讚老闆的善舉，紛紛表示要「花錢懲罰」炸雞店，堂食和外賣客人絡繹不絕，有人更寄放商品於店內，希望能轉交予「炸雞兄弟」。

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