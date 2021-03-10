BNO VISA｜積金局不承認作永久離港證明　僅6情況可提早領強積金

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-10 19:45

【BNO VISA簽證／申請／提早提取強積金／積金局】BNO VISA現正接受申請，積金局發表聲明，強調BNO護照或其相關的簽證不能成為申請提早提取強積金的證明，引起網民熱論。翻查積金局資料，原來只有6個情況可以提早提取強積金。

先看BNO VISA申請方法及須知▼▼▼

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BNO VISA不能提早提取強積金

有傳強積金受託公司接納BNO VISA作為「永久離港」證明文件，以提早提取強積金，但事件曝光後積金局今日（3月10日）即發聲明，強調由於政府於今年1月29日起不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，故相關護照不會在香港獲承認為任何形式身份證明，也無法成為申請提早提取強積金證據。

換句話說，若申請BNO VISA離港，將無法以此提早提取強積金，引起網民熱論。而翻查積金局，除了永久離開香港，只有另外5種特定情況才可在65歲前提早提取強積金，詳情如下。

僅6個情況可提早提取強積金▼▼▼

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同場加映：BNO VISA｜申請教學極速10分鐘搞掂！不承認BNO有咩影響？

英國政府目前已開放網上登記BNO VISA及付費程序，只要按以下步驟處理，10分鐘就完成申請程序。

申請網址及填寫資料步驟▼▼▼

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所需文件及付費步驟▼▼▼

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申請網址：按此

但決定是否申請前還有一點要考慮，事關外交部及港府今日（1月31日）起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，其中港府推出了4招反制措施。

港府4招反制BNO措施如下▼▼▼

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是否申請BNO VISA，各位要自行小心衡量了。