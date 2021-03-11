DONKI登陸屯門市廣場　網民超期待　街坊卻因1個原因唔歡迎

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-11 12:24

【DONKI/ 驚安之殿堂】DON DON DONKI登陸屯門？屯門區facebook群組昨日（10日）鋪天蓋地討論DONKI落戶屯門市廣場的消息，從照片可見商戶圍板已貼上DONKI的貼紙，似乎開業之期指日可待。消息傳出引起網上熱議，有人已非常期待，亦有居民擔心區內塞車問題只會更加嚴峻。 DONKI回覆《香港01》查詢表示，對於分店即將坐落屯門市廣場，暫時未有任何回應，如有任何消息將再作公布。

DONKI落戶屯門市廣場的消息，從照片可見商戶圍板已貼上DONKI的貼紙，似乎開業之期指日可待。（fb「屯門牛」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

早前已有消息指驚安之殿堂（DON DON DONKI）將在屯門區開店，昨日則有多張照片顯示，屯門市廣場的UG層082號舖的圍板已貼上其廣告招紙，更寫上「即將抵達屯門！Coming Soon！」的字眼，原租戶本為AEON（玩具部）租用。

對於再有大型日式超市進駐屯門，不少居民都相當歡迎，成為「屯門牛熱話」，直言「屯門有埋DONKI真係唔使出去」，更表示彷彿已聽到超洗腦的主題曲。不過有人歡喜有人憂，有居民擔心開幕後會吸引更多人駕車前往，甚至在附近的屯順街違泊，令區內交通更加擠塞，加上此店可能是「屯元天」（屯門、元朗、天水圍）唯一分店，人流必定多到難以想像。

【按圖睇屯門網民咁樣講▼▼▼】

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DON DON DONKI目前在香港擁有6間分店，據日本總公司最新業務發展計劃，擬於2024年6月前在港再多開18間分店，意味屆時將有24間分店。

上一間小西灣分店於今年2月4日開幕，不只多款抵買貨品，部份更是精選兼分店限定的特色產品，以下10樣大家一定要留意！

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場內亦有不少抵買商品，最平只需1蚊！