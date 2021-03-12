台模寫真作風超大膽正職竟是藥劑師　IG派福利曬身材網民大飽眼福

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-12 23:00

鏡頭前性感又有好曲線的她，正職原來是藥師（香港稱藥劑師）！台灣藥師小清欣（IG：xinxin.yee）是兼職模特兒，在社交媒體上不時都有大膽作風的寫真照盡曬豐滿身材，粉絲們都大飽眼福！

台灣藥師小清欣是兼職模特兒，經常在IG上大派福利照。（IG「xinxin.yee」圖片）

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小清欣的IG帳號有多達11.8萬名粉絲，擁有相當人氣，她介紹自己是正職藥師、兼職模特、優質吃播、動漫宅、影集宅等，興趣十分多元化。小清欣的臉孔雖然未算突出，但身形就在很多網民心中留下印象，全因她的寫真照片作風性感大膽，甚示不乏一些僅遮掩重要部位的照片，尺度絕對爆晒燈！

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