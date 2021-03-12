台模寫真作風超大膽正職竟是藥劑師　IG派福利曬身材網民大飽眼福

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

鏡頭前性感又有好曲線的她，正職原來是藥師（香港稱藥劑師）！台灣藥師小清欣（IG：xinxin.yee）是兼職模特兒，在社交媒體上不時都有大膽作風的寫真照盡曬豐滿身材，粉絲們都大飽眼福！

台灣藥師小清欣是兼職模特兒，經常在IG上大派福利照。（IG「xinxin.yee」圖片）

+14
+14
+14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

小清欣的IG帳號有多達11.8萬名粉絲，擁有相當人氣，她介紹自己是正職藥師、兼職模特、優質吃播、動漫宅、影集宅等，興趣十分多元化。小清欣的臉孔雖然未算突出，但身形就在很多網民心中留下印象，全因她的寫真照片作風性感大膽，甚示不乏一些僅遮掩重要部位的照片，尺度絕對爆晒燈！

日模被喻最正賽車皇后　樣子可愛又標緻　勤做Gym身體曬超美線條
女神成山系KOL散發陽光氣息　山野性感打卡曬健美身材
台女網紅人美心善　不科學上圍網民大叫誇張　IG常派福利勁吸粉絲
韓國網紅樣子超標緻　吊帶牛仔服裝參加雜誌封面大賽　效果超吸睛

同場加映：女神成山系KOL散發陽光氣息　山野性感打卡曬健美身材【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+19
+19
+19

同場加映：台女網紅人美心善　不科學上圍網民大叫誇張　IG常派福利勁吸粉絲【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+11
+11
+11

睇多啲：網紅七七Duebass獲讚「純到黐線」　因街訪成名　與橋本環奈並論【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

網紅七七Duebass獲讚「純到黐線」　因街訪成名　與橋本環奈並論

+17
+17
+17

「七七」因接受無綫新聞的街訪一炮而紅【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。