改英文名5大禁忌你要知！Cherry、Fanny藏性暗示　Sky一定被恥笑

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-14 10:30

英文名字就像是我們的第二個名字一樣，和外國朋友自我介紹時最方便的表達方式，英文名字在日常生活中使用率越來越高，但你知道在取名的時候有許多禁忌嗎？還有這些英文名字其實在外國人眼裡是不太受歡迎的！現在跟著編輯一起來避免這些禁忌和介紹時尷尬的場面吧～

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以上就是編輯分享的取英文名字時要注意的禁忌，以及5個不受歡迎的英文名字，現在取英文名字越來越講究了，為了避免長大後帶來不必要的困擾，還是多花點時間研究一下找到適合自己的名字吧～

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