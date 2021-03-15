消委會丨16款染髮劑含致敏物　1款韓國製被揭含禁藥可致基因突變

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-15 14:22

【消委會／染髮】現時不少市民都會在家自行染髮，既省錢又省時，消費者委員會近日測試市面上26款標榜「天然」、「植物成份」或「有機」的染髮用品，發現六成樣本含致敏物質或重金屬，有5款更含可導致基因發生永久性突變的化學物質，其中「TS天然萃取染髮霜」含禁用成份，消委會已將資料交衞生署跟進。

消費者委員會近日測試市面上26款標榜「天然」、「植物成份」或「有機」的染髮用品，發現六成樣本含致敏物質或重金屬（資料圖片）

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消委會測試市面上26款聲稱成份「天然」、「草本」、「植物成份」或「有機」染髮劑，發現六成樣本含致敏物質或重金屬，而13款含氧化染料的永久性染髮劑全部檢出致敏物質。聲稱來自韓國的「TS天然萃取染髮霜」樣本檢出0.02% MPD，屬可致基因發生永久性突變的化學物質，已被歐盟及內地列為不應用於化妝品的禁用成份。

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至於6款草本海娜染髮粉，所有樣有均檢出含鉛，其中「Ling Lee 寧勵（無添加）海靈草染髮粉」另發現有0.043ppm的水銀；而其他染色護髮素和永久性染髮劑樣本則沒有檢出受測試的重金屬。

消委會26款染髮產品樣本測試結果▼▼▼

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另外，消委會從5款樣本檢出阿摩尼亞成份，惟包裝上均沒有相關標示，而「Herbatint」和「Tints of Nature」樣本更在包裝上標示為「不含阿摩尼亞」，現已交由海關跟進。

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