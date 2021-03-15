下體塗可卡因女子口交變相服毒死　德國醫生被判監9年兼賠$22.7萬

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-15 20:00

德國整容醫生安祖亞（Andreas David Niederbichler）於3年前因為在自己下體塗上可卡因（Cocaine），之後讓已經是有夫之婦的情人為自己口交，最後令對方因為服毒過量而死亡。安祖亞事後因強姦及傷害他人致死罪成而被判監9年，近日他因為被死者家人民事索償而再次上庭，被判需要賠償約2.45萬歐羅（約22.7萬港元）。

42歲德國整容醫生安祖亞被指在下體塗毒品，使38歲的髮型師伊馮為他口交時吸入過量毒品而死。（網站「DocPlayer」圖片）

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安祖亞現年45歲，他於2018年2月中在網上認識38歲的伊馮（Yvonne M），兩人很快就發生關係。惟在2人發生關係之前，伊馮並不知道安祖亞在下體塗上可卡因，令她為對方口交時變相服毒，更因服用劑量過多而出事，最終送院搶救後不治。

調查發現伊馮原來並非唯一受害人，在2015年9月至2018年2月間，有另外3位女性被安祖亞以類似手法性侵，包括將可卡因加到香檳杯、唇膏及牙膏。安祖亞在2019年已經因為強姦及傷害他人致死罪而被判監9年，完成刑期之後亦需要繼續接受預防性的拘留，現時正接受藥物治療。

安祖亞在下體塗上可卡因後再讓伊馮為她口交，令對方變相服毒，最後因為劑量過多而死亡。（示意圖，資料圖片）

由於安祖亞拒絕向伊馮家人支付賠償及喪禮費用，所以伊馮丈夫及兒子就到法庭提告，法庭最後同意伊馮家人的觀點，認為安祖亞有需要支付伊馮的7,337歐羅（約6.8萬港元）喪禮費用，另外再向伊馮的丈夫及兒子分別支付8,581歐羅（約8萬港元）賠償，合共24,499歐羅。

安祖亞上月向德國媒體「Bild」表示，他在2015年至2018年期間與女性進行口交、肛交及陰道性交時都曾在下體塗上可卡因，「但她們事前都知道我有這樣做」，「我想來一點特別的而她們參與了」，他亦形容伊馮是「有經驗的可卡因用家」，知道自己服用了什麼。

安祖亞又提到自己之前聽從律師建議保持緘默是一個錯誤，令法官只聽到女方的指控，希望可以證明自己對伊馮沒有刑事責任上的罪責。不過由於安祖亞未能提出新的證據，上訴庭已經拒絕受理案件。

報道提到，另外3名女子與安祖亞發生性行為之後都感到頭暈，1人在約會後的同日內發生2宗交通意外，1人曾經暈倒及出現抽搐。

（每日郵報）