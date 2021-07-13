Muji無印良品「緊急防災包」有啲乜？連廁所都有　野外求生都啱使

日本常發生地震，每次都讓許多人緊張。面對地震、颱風等天然災害威脅，除了防災教育，不少業者還推出緊急避難包或防災包，讓備妥關鍵必需品更方便，擺在家中以防萬一。



今天就要介紹日本無印良品的緊急避難防災包系列，自開賣以來便持續熱銷，究竟日本人的防災包怎麼準備，一起來看看吧！

連「緊急用廁所」都有不愧係Muji 一個圖輯睇晒裡面有啲乜法寶👇👇👇

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看完無印良品的緊急避難防災包系列，是不是對防災準備更多些概念了呢？

系列推出後真的獲得很多好評，設定三種不同的防災程度，挑選了災害時最低限度的需用品，就算準備多人份也沒有重複浪費的問題，精心的安排更因此獲選2020年日本Good Design Award百大優良設計獎，相信能對大家準備緊急避難防災包帶來更多靈感。

不過這系列主要為用品準備，口糧儲備還是要視個人偏好添加，就會更完善啦！

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