$1.1億六合彩9:15pm截止｜這6個號碼機率最高　買複式8個字幾多錢

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-19 19:19

【1.1億六合彩2021攻略／頭獎機率／複式／單式／電腦飛／賽馬會投注站】「機會再次來了，飛雲！」將於周五（3月19日）晚攪珠的六合彩，如果1注獨中頭獎獎金估計高達1.1億元。究竟過往哪些號碼中獎率最高？買電腦飛還是自選飛好？複式及買8個字要幾多錢？以下一一解答。

將於周五（3月19日）攪珠的六合彩，如果1注獨中頭獎獎金估計高達1.1億元。（馬會圖片）

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3月19日再次迎來億元六合彩，但六合彩共有49個數字，組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納過去13次攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺場呢？另有7個號碼從未攪出過，大家買六合彩之前記得留意。

先看歷年億元六合彩攪出號碼組合▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

歷年億元六合彩攪出號碼次數（不計算特別號碼）▼▼▼

+ 43 + 43 + 43

六合彩提高中獎機會、截止投注＋開獎時間、領獎期限Q&A▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

買電腦飛定自選號碼？

至於買電腦飛好還是自選號碼好，以下圖表用數據回答你▼▼▼

六合彩複式八個字幾多錢？

另有一個較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

最後提提大家，今次六合彩將於3月19日晚上9時15分截止購買，如想疫巿碰碰運氣，可把握時機，但緊記小注怡情，投注時量力而為。

另外，雖然目前無法到場外投注站買六合彩，惟亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10大幸運投注站▼▼▼