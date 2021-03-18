網戀騙案｜美腿照被「靚仔機師」讚靚女　葉劉笑住回應有「遺憾」

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-03-18 14:38

中女的寂寞芳心遇上靚仔外籍機師主動搭訕，當作是騙徒總沒有損失，但偏偏不時有人中計被騙感情與金錢。日前有機警港女十分「識玩」，事緣陌生人傳來WhatsApp自稱是靚仔機師，雙方展開對話時，港女以新民黨立法會議員葉劉淑儀的美腿玉照相贈，博得對方大讚「so beautiful」（妳很漂亮），又說喜歡其美腿，騎呢對話令網民笑爆嘴。 葉劉淑儀回覆《香港01》查詢時笑稱：「好遺憾等到70歲先有人讚靚。」她又謙稱自己的腿不算美，更坦言自己亦曾收過類似的挑逗訊息，但她即時刪除不會中計，更呼籲巿民要多加提防，以免被騙。

新民黨立法會議員葉劉淑儀經常在社交網站上載自己的生活照，當中不乏展露其美腿。（Regina Ip 葉劉淑儀@Facebook）

葉劉淑儀經常在個人社交網站貼出生活照，當中亦有其旅遊照片，不時大騷美腿，而今次則被網民取用來應付自稱是機師的騙徒，結果被對方大讚漂亮。葉劉表示自己腿不算漂亮，因她不算高，只是腿不算粗而已。

她又指經常聽到有網上情緣騙案發生，「自己都收過啦」，騙徒可能假扮成聯合國成員、外籍醫生、軍人或博士等，她當然看穿是騙徒，同時呼籲巿民要小心陌生人傳來訊息，最好即時刪除避免被騙。

+ 15 + 15 + 15

有網民日前在連登討論區發文，指收到1位來自泰國電話區號的陌生「外籍機師」訊息，以「「Hi！How are you？（你好嗎？）」作引子，聲稱本來要找另1位機師，但意外地找到樓主，他在WhatsApp中上傳多張穿着機師制服的型仔照片，企圖證明身份，並問她「你認識我嗎？」，又詢問樓主的名字。

騎呢對話紀錄截圖▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

不過樓主回答後，「機師」竟單刀直入，說自己已想念了她一段時間，並希望她能提供個人照片。樓主遂傳了新民黨立法會議員葉劉淑儀的照片作測試，對方反應正面，大讚她很漂亮，更追問她的婚姻狀況及年齡，「希望能夠了解你更多」，樓主則訛稱自己離了婚，40歲無兒無女，「希望你不會介意」，並再傳更多照片大騷美腿，「機師」忍不住驚歎回覆「I love it」（我很喜歡）。

帖文引來網民熱烈追看，目前為止雙方仍在互相「認識」階段，「機師」未有進一步行動，雖然期間他曾以視訊方式致電，但樓主沒有接聽，未知有何企圖。有網民指自己亦曾收過一樣的訊息，照片和對話內容都相似，但名字不同，直言100%確定是網上情緣騙案。有人就發現那些照片的真身，其實來自IG擁有77.9萬粉絲的德國網紅機師「pilotpatrick」。

有人發現那些照片的真身，其實是德國網紅機師「pilotpatrick」，他在IG擁有77.9萬粉絲。（IG「pilotpatrick」圖片）

+ 15 + 15 + 15

有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒，「試下send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼，傳訊息給「機師」爆大鑊，直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」。

對話截圖曾引起網上熱議，有網民指出多個破綻，相信是騙案一宗，包括對方英文差句子如同Google翻譯一樣，而且向朋友查問資料時像「填form（表格）咁故意大階標示」。

網上交友世界，即使不是騙財，都有可以騙「情」，有網民早前就分析了交友APP常見8類人的心態，提防別人亦要留意自己是哪類人，以調整心態免受傷害▼▼▼

【交友APP常見8類人】（01製圖/《奶酪陷阱》劇照）

+ 15 + 15 + 15

同場加映：網上交友遇到騎呢理工男 👇👇