$1.1億六合彩｜1招提高中獎機率！截止投注、開獎時間＋複式計法

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-19 17:03

【1.1億六合彩2021／如何買六合彩／六合彩複式計算／頭獎機率／攪珠時間／網上投注】3月19日周五舉行的六合彩如果一注獨中，估計頭獎獎金高達1.1億元，但要發個億元橫財夢，都要事先做好準備！究竟六合彩中獎機率幾多？如何提高中獎機會？領取獎金原來有期限？以下一一解答。

3月19日周五舉行的六合彩如果一注獨中，估計頭獎獎金高達1.1億元。（資料圖片）

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來到2021年3月終於再出現億元六合彩，惟要中獎，首先當然買了彩票才有機會。究竟如何購買六合彩彩票？費用多少？中獎機率？又要如何提高中獎機會？領取獎金期限？以下12問12答「幫緊你，幫緊你」。

六合彩提高中獎機會、領獎期限Q&A▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

邊6個號碼攪出機率最高？

六合彩共有49個數字，組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納過去13次億元六合彩攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺場呢？另有7個號碼從未攪出過，大家買六合彩之前記得留意。

先看歷年億元六合彩攪出號碼組合▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

歷年億元六合彩攪出號碼次數（不計算特別號碼）▼▼▼

+ 43 + 43 + 43

買電腦飛定自選號碼？

至於買電腦飛好還是自選號碼好，以下圖表用數據回答你▼▼▼

六合彩複式八個字幾多錢？

另有一個較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

最後提提大家，今次六合彩將於3月19日晚上9時15分截止購買，如想疫巿碰碰運氣，可把握時機，但緊記小注怡情，投注時量力而為。

另外，雖然目前無法到場外投注站買六合彩，惟亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10大幸運投注站▼▼▼