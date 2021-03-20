年輕台男連續打機兩日「下面濕濕的」　肛門竟跌出這東西嚇窒醫生

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你有痔瘡嗎？一名台灣男高中生因為被驗出糞便潛血，深怕自己得大腸癌，當地醫生那時候認為只是食物影響糞便顏色，安慰他還年輕不需要擔心。某個假日，他打完電動後突然站不起來、驚覺屁股濕了一大片，送急診後醫生看傻眼。

醫生安慰不用擔心不是大腸癌！台男打機兩日下半身「濕濕的」無法站立心知不妙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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外科醫生鍾雲霓也解釋，台灣人痔瘡盛行率逼近9成，別以為是中老年人或是產後婦女的專利。每個人肛門邊都有血管，隨著年紀慢慢老化，因此有「生理性痔瘡」很正常；若已困擾生活，代表血管比你的年齡提早老化，加上飲食精緻不愛吃蔬果、作息不正常、不運動，站或坐時血管長期都撐在底部，陷入提早老化的危機。

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鍾雲霓說，現代人不但痔瘡盛行率高，還邁入年輕化，過去在門診遇到的25歲患者極少，現今每30～50個患者中，就有1成為25歲以下患者。她回憶曾收治的患者中，最年輕得痔瘡的只有14歲，真的執行開刀者最年輕也才18歲。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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