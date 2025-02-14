疑內地男童尖東街頭捉野鴿！港女：仲想掉入垃圾桶　網民質疑虐畜

公然於街上虐待動物？日前有女生途經尖東街頭時，目睹1名疑似內地男童「踎喺地下撲埋去」捕捉野鴿，之後又想將野鴿掉進垃圾桶，她擔憂和雀鳥類近距離接觸會加劇禽流感傳播，加上同行家長亦未有制止，故拍攝片段公審到網上，狠斥「黐X線」。



片段曝光後，許多網民紛紛批評男童虐待動物，「佢哋對動物無咩生命意識，成日見到佢哋特登踢啲雀」、「動物都有生命，唔識尊重」、「乜X嘢怪獸家長同細路咁仆X！真係要當街指住佢X」。有留言則指出片中顯示為鴿鳥類，重申並不會傳播病毒，勸他人放心。



有港女途經尖東街頭，目睹疑似內地男童捉野鴿。（threads影片截圖）

疑內地男童於尖東街頭捉野鴿

該女生在threads帳號發帖，直斥「黐X線」。她上傳1條長約6秒影片，指當時於尖東吃完飯，於街上目睹有疑似內地男童「捉住隻雀」，更想將牠丟進垃圾桶，同行父母則坐在旁邊未有理會，她不齒對方行為遂拍片公審，「如果遲啲爆禽流感，（就）知道源頭了」。

2名男童靠近垃圾桶，其中灰色衫男童手上抱着野鴿，疑想將野鴿丟進垃圾桶。（threads影片截圖）

男童曾想將野鴿丟進垃圾桶

從影片可見，當時有2名男童圍着垃圾桶，同行有位成年女子，其中灰色衫男童手上抱着1隻野鴿，疑想將野鴿丟進垃圾桶內；另1名穿著藍色套裝、較年幼的男童就不斷靠近垃圾桶，並伸出舌頭疑似吐物。及後灰衫男童將野鴿往上拋，野鴿方能逃脫，同行女子未有制止，亦因此引來不少途人在旁注視。

穿著灰色上衣的男童則手抱野鴿。（threads影片截圖）

他之後將野鴿往上拋，野鴿方能逃脫。（threads影片截圖）

網民批虐畜：動物都有生命

不少網民批評男童行為如同虐畜，「黐孖筋」、「佢哋對動物無咩生命意識，成日見到佢哋特登踢啲雀」、「動物都有生命，唔識尊重」、「乜X嘢怪獸家長同細路咁仆X！真係要當街指住佢X」、「試過見到老X唔理細路嚇白鴿，我行過去鬧個細路」、「見到都唔出聲，下次就係貓或狗（被虐）」。有人則好奇男童是如何捕捉野鴿，樓主回覆指，「踎喺地下撲埋去」。

鴿鳥類並不會傳播病毒

有留言及後糾正樓主，指片中顯示的是鴿鳥類，並不會傳播病毒，「候鳥是禽流感病毒重要的傳播者，鴿唔係侯鳥，所以佢哋唔係傳播者」、「鴿和斑鳩都不是（傳播者）」、「鴿（導致）禽流感機會好微，望周知」。

（threads＠waiyanip）