逃票！港鐵2內地女連環跳閘影片瘋傳　逃跑後續更衰　港鐵咁回應

【港鐵／逃票／香港旅遊】乘搭港鐵離開時必須支付車資！本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵銅鑼灣站有2名揹名牌袋的年輕內地女子公然「跳閘」離開港鐵付費區域，「成功」後更即時「逆線」往出口方向跑走，幾乎與途人迎面碰撞，畫面令人咋舌。



影片引起網民熱議，批評2人行為離譜，「黐X線」、「真係好肉酸」、「要向港鐵舉報，同盜竊無分別」、「要嚴正執法」。



港鐵回覆《香港01》表示，不清楚當時實際情況，呼籲乘客必須繳付正確車資；若乘客見到有關情況，可聯絡車站職員以便採取適切跟進。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵銅鑼灣站有2名揹名牌袋的年輕內地女子公然「跳閘」離開港鐵付費區域。（threads影片截圖）

2內地女港鐵跳閘離開

乘搭港鐵不應「逃票」。有網民於社交平台Threads發布影片，指在港鐵站目擊2名操普通話、揹名牌袋女子雙雙「跳閘」離開港鐵付費區域，批評「無錢就唔好落嚟玩」。

影片長21秒，見到現場為銅鑼灣港鐵站，售票機旁閘欄位置有2名年輕女子，其中在閘外的白衣女子，向着閘內穿灰色外套女子作出「提腿」動作，疑似正在教對方跨過閘欄離開。約10秒後，灰衣女就慢慢跨過閘欄離開付費區域。

在閘外的白衣女子，向着閘內穿灰色外套女子作出「提腿」動作，疑似正在教對方跨過閘欄離開。（threads影片截圖）

在閘外的白衣女子，向着閘內穿灰色外套女子作出「提腿」動作，疑似正在教對方跨過閘欄離開。（threads影片截圖）

在閘外的白衣女子，向着閘內穿灰色外套女子作出「提腿」動作，疑似正在教對方跨過閘欄離開。（threads影片截圖）

約10秒後，灰衣女就慢慢跨過閘欄離開付費區域。（threads影片截圖）

逆線狂奔險撞途人

成功「跳閘」後，2名女子邊笑邊手挽手逆線拔足狂奔，幾乎與途人迎面碰撞，隨即轉線往銅鑼灣站F出口方向離開。

成功「跳閘」後，2名女子邊笑邊手挽手逆線拔足狂奔，幾乎與途人迎面碰撞。（threads影片截圖）

成功「跳閘」後，2名女子邊笑邊手挽手逆線拔足狂奔，幾乎與途人迎面碰撞。（threads影片截圖）

成功「跳閘」後，2名女子邊笑邊手挽手逆線拔足狂奔，幾乎與途人迎面碰撞。（threads影片截圖）

成功「跳閘」後，2名女子邊笑邊手挽手逆線拔足狂奔，幾乎與途人迎面碰撞。（threads影片截圖）

樓主補充，「本身行過已經見到白衫女跳緊閘，然後灰衫女都跳埋閘，揹住疑似Gucci攞住Lululemon，孭得起Gucci買唔起車飛，牛b啊老鐵」。

網民批離譜：好肉酸

網民看過影片議論紛紛，批評2人行為離譜，「黐X線」、「真係好肉酸」、「大聲啲叫有人逃票呀嘛！」、「竟然香港地有人跳閘，這遊客真的好家教」、「要向港鐵舉報，同盜竊無分別」。

也有網民分享相似情況，呼籲港鐵多關注相關問題，「之前南昌站見過，個阿媽叫個小朋友捐先，自己再嘟」、「今日喺中環先見到4至5個大陸人跳閘」、「請多加注意遊客逃票情況，要嚴正執法」。

根據《港鐵附例》第14A條，任何人不得在未付或拒付，按照本附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高可被罰款5000元。另外，《附例》第28B條指出，任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子，否則最高罰款3000元。