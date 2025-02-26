坐巴士齊瞓過龍！熱心大叔堅持請搭的士　港男感動：做大埔人真好

乘搭巴士「瞓過龍」極常見，想不到會遇到暖心事！1名居於大埔的港男在社交平台發文，表示早前乘搭271號開往大埔的巴士，不料他與同車另1名中年男子同樣不小心「瞓過龍」，錯過了在怡雅苑的巴士站，他們其後大埔在富亨總站下車。樓主後來獲該中年男子請客，邀請他同坐的士回到富善邨，樓主起初還挺不好意思，但對方非常堅持，他最後亦接受了大叔的一番好意，直言「小弟喺大埔生活咁多年以嚟，大埔真係有好人」。



樓主坐巴士時不小心「瞓過龍」，與同樣睡過頭的大叔在富亨總站下車，對方邀請他一同的士回到富善邨，他最後亦接受了大叔的一番好意。（Google Maps網頁截圖）

睡過頭獲大叔請客坐的士

樓主在Facebook群組「大埔人大埔谷」發文，對近日一同乘271號巴士的表示謝意。樓主續指，他早前乘坐該巴士時不小心「瞓過龍」，沒有趕及在怡雅苑巴士站下車，而同車的大叔一樣睡過頭，2人一起和在富亨總站下車，對方「請我搭的士返去富善」，樓主一度感到不好意思想拒絕，惟「大叔堅持請埋我返去」。

樓主在文中稱讚大埔街坊非常有愛，「小弟喺大埔生活咁多年以嚟，大埔真係有好人，做大埔人真好，小弟再次多謝大叔請客」。帖文亦引來網民留言，許多人都感受到大埔街坊的確很有愛，亦有人指「他一個人又係咁多錢，2個人又係咁多錢，所以就車你一程，不過你都要感恩」。