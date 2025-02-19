公屋戶掛60吋電視上牆　憂鄰居為$3000獎金舉報　網民建議咁解釋

房委會已於1月15日推出「舉報濫用公屋獎」計劃，成功舉報可獲感謝狀和最高3,000元現金獎勵。1名自稱住在公屋的網民早前在網上討論區發文，表示擔心自己會被鄰居舉報，原因是自己家中掛了1部60吋大電視上牆，而且門口還放有1架要價不菲的美國品牌Cannondale單車放門口，難保鄰居不會貪該3000元獎金而舉報，甚至向網民求助該如何「拆招」。



樓主表示其鄰居知道他家中掛了1部60吋電視上牆，因此非常擔心對方會因舉報濫用公屋獎而通知當局。（示意圖 / Andres Jasso / Unsplash）

憂鄰居因$3000獎金而舉報濫用公屋

樓主今年1月在香港討論區發帖，表示自己居於公屋單位，但鄰居知道他家中掛了1部60吋電視上牆，「好驚被舉報」，加上其門口亦放有1架Cannondale單車，直言「隔籬屋可能貪嗰3000蚊囉！可以點拆？」。

帖文引來大批網民熱議，有人向樓主建議「解決方法」，留言稱「話親戚朋友贈送」、「Cannondale單車，A貨，唔值錢的」、「而家啲電視好便啫，大不了話供嘅」。

不過，許多網民則認為現時的60吋電視不是非常貴昂的物品，樓主根本毋需擔心，「電視60吋咋嘛」、「而家60幾吋電視算得係咩呢？」、「60吋都係5000（元）有找，你話90吋就話啫」、「而家電視咁便，舉報啲咩？」、「怕甚麼，大把人玩音響，貴過60吋電視，家中100吋電影院都有，又是富戶？」。