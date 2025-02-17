尖沙咀天價海鮮餐！內地女6人埋單$7000　3隻蝦$XXXX　網民：水魚

天價海鮮餐無處不在？有來香港旅遊的內地女於小紅書發文，指她們一行6人在尖沙咀1家海鮮餐廳吃海鮮餐晚膳，包括蒸蟶子、炒鮑魚、椒鹽瀨尿蝦、蟹等，埋單共計近7,000元，即人均消費1,100多元，直呼「太奢侈了」。



「天價帳單」引起網民熱議，「這張單太嚇人了」、「好貴！搵笨」、「俾人劏咗啦！水魚」、「香港吃海鮮的地方無處不劏人」、「難怪北上消費」。但也有網民認為不算貴，「在尖沙咀，差不多，旅遊區，租金貴」。



天價海鮮餐常惹關注。（示意圖）

內地女一行6人尖沙咀食海鮮埋單近7,000元

該內地女於小紅書發相發文，指她們一行6人於2月15日（星期六）到尖沙咀1家海鮮餐廳吃海鮮餐晚膳，叫了蒸蟶子、炒鮑魚、椒鹽瀨尿蝦、古法蟹等海鮮，以及燒鴨等其他茶式，埋單共計6,830元，即人均消費逾1,100元，直呼「太奢侈了」，「估摸着五千左右差不多了，結果要7000」。

樓主一行6人在尖沙咀食海鮮埋單近7,000元。（小紅書）

3隻瀨尿蝦收1,540元

從樓主上載賬單見到，她們點了6隻蒜蓉粉絲蒸蟶子（648元）、5隻豉椒炒鮑魚（790元）、1條共21両浸魚（1470元）、3隻共28両椒鹽瀨尿蝦（1540元）、1隻古法蟹 980元、細窩艇仔粥（198元），連同半隻燒鴨（170元）、蒜蓉炒芥蘭（118元），1份竹庶水（98元）及1枝七喜（35元）等，總數6,209元，連加一服務費埋單共6,830元。

樓主一行人叫了多款海鮮。（小紅書）

樓主一行人叫了多款海鮮。（小紅書）

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網民：難怪香港人北上消費

大批網民看過賬單震驚，「天價」、「難怪香港人去晒深圳吃了。這張單太嚇人了」、「好貴！搵笨」、「70両是什麼魚？55両瀨尿蝦？竹蔗水90？七喜35？比鯉魚門西貢仲貴」、「老闆含涙賺你四千」、「香港吃海鮮的地方無處不劏人」、「貴過鯉魚門！七千元多人吃！什麼瀨尿蝦這麼貴！俾人劏咗啦！水魚」、「6條蟶子加服務費成七百元。過分！」、「香港的避風塘牌子都不要吃」、「所以香港搵錢真係好辛苦㗎，搵食艱難」。

不過也有網民認為不算貴，「香港一頓飯幾千塊錢沒什麼稀奇」、「在尖沙咀，差不多，旅遊區，租金貴」、「舖租太貴喇」。