新騙案？普通話男尋女生去女廁門口　疑求幫送衛生巾　網民勸報警

九龍灣疑出現新型騙案！有港女晚上時分於德福廣場外遇到操普通話男子鬼鬼祟祟尋找女途人，請求一起去女廁幫忙，她覺得對方有可疑，懷疑是「幫忙送衛生巾」騙案，遂立即拍下影片於網上分享，提醒女生們「一個人要小心」。



內地網上早已流傳「幫忙送衛生巾」騙案，指有男歹徒專門覷準落單女生，請求幫忙往女廁送衛生巾予女朋友，女生跟隨歹徒往遠處的女廁期間，歹徒會伺機行騙、打劫，甚至作出性侵。



有港女晚上時分於德福廣場外遇到操普通話男子鬼鬼祟祟尋找女途人，請求一起去女廁幫忙。（Threads影片截圖）

德福廣場外現可疑男子 尋女途人往女廁幫忙

樓主於社交平台Threads發文，指17日（周一）在德福廣場門口「遇到個似係KK園嘅男人」，男子操普通話，「鬼鬼祟祟搵緊啲女仔幫佢去女廁門口唔知做咩，懷疑係叫人畀M巾女朋友嗰啲！」。

樓主表示，她當時戴着藍芽耳機沒理會對方，男子遂尋找下一個目標。她拍下一段7秒影片，可見當時天色已晚，前方有名男子與一名女生對話不久，兩人就往不同方向離開。樓主港女驚恐道「我第一次感覺到離KK園區又近咗」，又提醒「女仔一個人要小心」。

有港女晚上時分於德福廣場外遇到操普通話男子鬼鬼祟祟尋找女途人，請求一起去女廁幫忙。（Threads影片截圖）

男子與一名女生對話不久，兩人就往不同方向離開。（Threads影片截圖）

港女提醒「女仔一個人要小心」。（Threads影片截圖）

網民：大陸好興，裏面有埋伏

網民留言直指男子可疑，「呢個位離女廁好遠喎」、「如果係要M巾，直接叫佢便利店買，極度可疑」、「大陸好興，裏面有埋伏」、「之前又一城都有，懷疑係老笠，入到去就同黨落手」。

有男網民認真發問，「咁如果女朋友真係喺入邊，男朋友買咗M巾入唔到去，咁應該點？」，網民紛紛指出，「叫佢女朋友自己行出來攞」、「用着紙巾墊住，出嚟拎」、「嚟M啫，唔係血崩，女係可以行出嚟」。

有網民建議找保安及報警，「立即報警，不用多說，否則他們遲早找到個單純的女孩」、「同佢講有警察嚟緊即刻會走」、「叫保安跟住佢睇睇」。

去年7月，有女生就曾於小紅書發文表示，在九龍塘浸會大學附近遇到疑似「幫忙送衛生巾」騙案。（示意圖／gettyimages）

浸會大學附近曾現疑似「幫忙送衛生巾」騙案

去年7月，有女生就曾於小紅書發文表示，在九龍塘浸會大學附近遇到一名男子說其女朋友在附近廁所，需要衛生巾，希望她幫忙送進去，女生驚覺有異，未有受騙。

內地網上早已流傳「幫忙送衛生巾」騙案，網上許多短片教導落單的女性切勿誤信陌生男子，不要跟對方走，否則「你現在去了都有可能回不來」。（網上短片截圖）

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內地頻傳同類事件 網傳短片教女性如何應對

內地網上早已流傳「幫忙送衛生巾」騙案，指有男歹徒專門覷準落單女生，向對方表示有女親友突然月經來潮，現時躲於洗手間，詢問對方有否衛生巾可借來應急。因為歹徒是男性，不方便進入女廁為由，故順理成章要求女生跟隨自己到遠處的洗手間，途中則伺機探聽女生資料，然後伺機行騙、打劫，甚至作出性侵。

有網民更指歹徒可能有同黨接應，故單身女子切勿在街上輕易相信別人，「一時做好心，自己的人生就毀了」，故只可借出衛生巾，或指示對方到哪裏買衛生巾，更可以叫對方找其他人幫忙，但切勿跟隨對方走，否則恐怕「你現在去了都有可能回不來」。