朝鮮高層帶女服務員入溫泉「開極樂派對」　金正恩震怒恐公開處決

朝鮮（另譯北韓）南浦市（Nampo）溫泉郡爆發黨內醜聞！



為慶祝地方工業工廠竣工，朝鮮勞動黨溫泉郡委員會與溫泉郡人民委員會的幹部們1月下旬齊聚宴會，酒酣耳熱之際，他們竟帶著女服務員進入浴場溫泉內大玩「多人運動派對」，場面荒淫無度。

此事曝光後，最高領導人金正恩震怒，下令嚴懲涉事幹部，甚至可能出現公開處刑的血腥場面。

知情人士指部分幹部與女服務員進入浴場，場面淫亂，嚴重違反黨內紀律。（資料圖，朝鮮中央通信）

根據《Daily NK》報道，這場醜聞發生於南浦市郊區的溫泉郡，當地工業工廠於1月底舉行竣工典禮後，黨內幹部們隨即開設宴會，原本應是為地方經濟發展宣誓效忠的場合，卻在幾杯黃湯下肚後變調。

知情人士爆料，部分幹部與女服務員進入浴場，不僅飲酒作樂，還在溫泉內戲水調情，場面淫亂，嚴重違反黨內紀律。

事情曝光後，朝鮮勞動黨中央委員會於1月27日緊急召開第八屆第三十次書記局擴大會議，嚴厲譴責本次事件，直指40多名幹部濫用特權、從事不正當行為，嚴重損害人民尊嚴與權益，要求對相關人員進行嚴懲。

消息人士透露，部分幹部甚至與經營餐廳、渡假村的地方官員勾結，動員「社會給養管理所」旗下的女員工進行飲酒陪侍。醜聞曝光後，餐廳、溫泉、飯店的多名負責人已被撤職，甚至可能面臨更嚴厲的懲罰，而被動員的女性員工則被指控「思想有問題」，需接受再教育，未來前途堪憂。

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據了解，朝鮮女性若想在餐廳、溫泉等場所工作，通常需要繳納200至300美元（約1556至2334港元）的賄賂，許多父母為讓女兒找到一份體面工作，掏空積蓄，卻不料她們被捲入「性接待」醜聞，如今遭到單位開除，讓家長們難以置信。

這起事件在朝鮮內部掀起巨大震盪，當地居民人心惶惶，不知後續懲罰會波及到哪個層級。此前，慈江道雩時郡農業監察機關也曾因濫用職權、侵害地方財產，牽連多名官員慘遭公開處決，如今溫泉郡醜聞的嚴重程度不亞於當時，地方幹部擔憂可能面臨相同的血腥懲罰。

然而，部分朝鮮市民對此表達不解，認為喝酒、接受接待在朝鮮官場屬於習以為常的現象，這次事件竟被當成「特大型犯罪」處理，顯然是中央在藉機「殺雞儆猴」。有咸興市民直言：

喝酒陪侍的事情哪裡沒有？這次被抓的幹部算是倒楣。

也有南浦市民指出：

地方工廠竣工後，幹部們開個慶功宴，沒想到變成中央眼中的「特大事件」。

此外，也有分析認為，金正恩此舉是為了掩飾「地方發展20×10政策」的失敗，將責任推給地方官員，藉由嚴懲貪腐幹部來爭取民心。然而，民間對於此舉並不買帳，甚至質疑這場肅清行動是否過於殘酷。

究竟溫泉郡幹部的下場如何，仍有待觀察，但當地居民早已人心惶惶，擔憂下一場政治風暴即將席捲而來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】