急載受傷兒子往求醫　慈母駕車疑衝紅燈猛撼貨車　昏迷送院不治

馬來西亞發生奪命車禍。1名69歲母開私家車急載受傷兒子前往求醫，其間懷疑衝紅燈，私家車和另1輛貨車相撞。車禍後老婦一度清醒，但其後情況惡化，她陷入昏迷，送院搶救後證實不治，警方正循危險駕駛方向調查案件。



涉事私家車事後車頭嚴重損毀。（網上圖片）

兒子跌倒受傷 慈母駕車趕送院疑衝紅燈

外媒於今年2月報道，奪命車禍發生在2月15日，據了解，69歲女死者育有1名47歲兒子，案發前兒子從電單車上跌倒受傷，老婦打算將他送到附近診所求醫，但該間診所當天關門休息，老婦愛子心切，於是載同兒子前往吉打州（Kedah）古邦巴素縣（Kubang Pasu）日得拉（Jitra）一間醫院求診。

當日下午2時許，女死者駕駛馬來西亞品牌Axia私家車，駛到醫院附近的分岔路口時，與1輛貨車猛烈相撞，私家車車頭嚴重損毀,,老婦最初仍清醒，但其後陷入昏迷，最終送院返魂乏術，相信兒子沒有大礙。

車禍後老婦一度清醒，但其後陷入昏迷，送院搶救後最終不治。（示意圖/gettyimages）

警方循危險駕駛方向調查

古邦警區主任莫哈末利扎助理警監交代案情指，根據初步調查，貨車當時按照綠燈準備沿現場分岔路口右轉，女死者駕駛的車輛則在紅燈的情況下，沒有減速向前猛衝，繼而撞向貨車。車禍導致1名老婦身亡，警方正引用1987年陸路交通法令41條文（危險駕駛）調查案件。

（綜合）