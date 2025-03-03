猛鬼酒店｜房內不斷發出怪聲　閉上眼驚見「她」站在牀邊盯着自己

下飛機後到酒店已經十一點半，休息了一下便去洗澡，洗到一半是突然覺得空氣變冷。是那種突然來襲的冷空氣，後背馬上起雞皮疙瘩，當時馬上覺得不對勁加快了洗澡的速度，緊接着「嘭！」一聲，好像是房門被敲一下的聲音。



文：楊林（發表於靈異公社）

我快速用完後開門確認，走廊無風而且門很厚重，不存在被吹出的聲音。於是拖着疲憊的身體躺牀上，眼睛閉上後總覺得有個女人面無表情站在牀邊看我睡覺，第三意識裏看她面無表情，到肩膀的中長髮，下巴以上是黑霧，穿的灰白色的長袍。

示意圖（《404宿靈速速逃》劇照）

我睜開眼睛房間並無異常，閉上眼睛又是一樣的場景，這個場景不是肉眼看到的，感覺是一個意識，第三眼（陰陽眼）。

這是要怎麼睡，好端端的睡覺一個人站在那兒看着，也不知道她要幹嘛，不然就是在房間裏亂敲。弄得這邊嘭一聲那邊咚一聲，一直干擾。

作者提供的照片（爆料公社授權使用）

太累了，又很想睡，終於我生氣了，內心裏報怨：

給睡個覺吧！這樣怎麼睡！

後來大約一點半後迷迷糊糊睡着，五點又醒來，根本不好睡。後來磨磨唧唧用到天亮起牀去吃早餐出門辦事，心想好好跑一天晚上應該就好睡了。

忙到晚上飢腸轆轆的去美食街吃了一碗羊肉米粉，順便買了水蜜桃櫻桃和梨子，每樣大約拿了半斤。水蜜桃8元一斤，櫻桃32一斤，李子26一斤，結果老太太胡亂按一通秤後收我70元（台幣，下同）。

回到酒店越想越不對勁，我好想被當豬宰了！好黑心的老太太。大約不過30元的東西收了我70元，越吃越生氣，無法理解人怎麼可以這麼無良，這樣坑來的錢心安嗎？

這下好了整個火氣很大，房間裏又開始這邊敲那邊弄的，我懶得理，睡覺的時候越想越氣了，這個時候那女人又來了，我就說：

桌子上的水果送妳吃，妳不要吵我睡覺今天我火很大，被街口那老太太坑了，妳要缺錢的話，她坑我的錢妳去要了算妳的。

然後那女人真的去吃水果之後就不見了，我一覺睡到天亮起來後趕緊換一家酒店。

剛剛坐高鐵剛好無聊跟旁邊一位妹妹聊起這二晚的事：

她問：「哪一家酒店？」

我：「蘭熙。」

她：「這家哦！有聽過……呵呵呵……」



意味深長……

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