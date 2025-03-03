燒臘店買$130燒鵝下庄！「全是骨頭」店舖唔認數　食客咁做獲退款

是賣相問題？日前有食客於網上飲食群組發文，指於小西灣某燒臘店以130元購買燒鵝下庄，但回家打開外賣盒卻看見大部份都是鵝頸，形容「全是骨頭」，她於是返回燒臘店反映，惟老闆娘態度惡劣，拒認燒味購自她店舖，最終需驚動警察到場處理，老闆娘才願意退錢平息事件。雖然獲退款，不過事主仍氣難消，遂於網上公審事件，呼籲他人「唔好去幫襯」。



網民狠斥燒臘店離譜，「130蚊俾盒咁嘅嘢，真係呃得好過份」、「真係黐線，街坊生意都呃」、「唔好食唔緊要，千祈唔好呃人，最憎呢啲舖頭」，又揶揄「不是上庄或下庄，係叫：『佢做莊』」。另有人則提醒他人買燒味時，應注意的事項以免被「偷龍轉鳳」，「買燒味記住要睇住佢斬呀」，且要即場檢查，以及店舖事後抵賴。



有食客於小西灣某燒臘店以130元購買燒鵝下庄，打開外賣盒驚見「全是骨頭」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

$130買燒鵝下庄 驚見「全是骨頭」

「食唔到仲搞到成肚氣」，該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指於小西灣某燒臘店以130元購買外賣燒鵝下庄，不過回家打開外賣盒則驚見「全是骨頭」，形容「下莊變上莊」。從她上傳照片所見，盒內大部份似是無肉部份，甚至是鵝頸，只有1件較長身的似是髀位。

相中可見，盒內大部份似是無肉部位，甚至是鵝頸，只有1件較長身似是髀位。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

老闆娘態度惡劣「唔認數」 警察到場方願退款

樓主之後返回燒臘店理論，原本只是想提醒對方「下次唔好咁做啦」，不過老闆娘態度惡劣「唔認數」，又反過來誣衊樓主「要求要頸」，更囂張威脅「你咪報警囉，報消委會囉」，她於是報警，待警察到場處理。

樓主續稱，直至後來店舖有幾名員工承認「係（喺）佢哋度買嘅」，加上警察亦建議燒臘店退錢，老闆娘才無奈退款了事。警察之後亦有給予樓主報案編號，指她若有需要，可前往消委會投訴，但她不滿燒臘店做生意手法，且到燒臘店投訴時聽到不少街坊指「間嘢經常呃人，平時都唔會幫襯」，故決定公開事件呼籲他人，「大家唔好去幫襯」。

老闆娘態度惡劣「唔認數」，樓主於網上公審事件，籲「大家唔好去幫襯」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民斥燒臘店離譜：街坊生意都呃

事件惹來網民關注，不少人直斥燒臘店離譜，「130蚊俾盒咁嘅嘢，真係呃得好過份」、「見到都唔開胃」、「分明行騙啦，呢堆嘢似10蚊畀人送燒酒嗰堆」、「似下欄嘢多啲」、「真係黐線，街坊生意都呃」、「香港食檔無生意係有原因」，又揶揄「不是上庄或下庄，係叫：『佢做莊』」。

有相信是街坊的網民指，該燒臘店做生意「係熟客先會切靚嘅俾你」、「屋企人多年前幫襯過一次，（被）偷龍轉鳳，以後無幫襯」、「好多年無去買嘢食，愈來愈差」。

網民建議買燒味時應「睇住佢斬」，且要即場檢查，以及店舖事後抵賴。（示意圖／資料圖片，非涉事燒臘店）

買燒味要注意事項 以免受騙

有留言建議樓主應向海關舉報，「商品說明與實物不相符」，同時提醒若買燒味，應即場檢查以免事後「口同鼻拗」，「買燒味記住要睇住佢斬」、「外賣好多時會瀨野，博你唔會拎返去換」、「（買完）唔好離開舖頭住，即時打開睇吓佢點抵賴」，或要求師傅毋須幫忙切，待自己回家再切件。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）